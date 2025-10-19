Regionalliga Süd Frauen: Weinberg glänzt, Kickers Offenbach siegt

+++



Kickers Offenbach – FFC Wacker München 3:1

Vor 101 Zuschauern zeigten die Offenbacherinnen eine konzentrierte und spielstarke Leistung. Nach einer halben Stunde brachte Franziska Marie Riepl (31.) die Kickers in Führung, ehe Andrea Boyadzhieva (39.) noch vor der Pause für den FFC Wacker ausglich. In der zweiten Hälfte blieb die Partie umkämpft, doch Leonie Gosch (64.) sorgte für das 2:1. In der Nachspielzeit machte Fenia Casu (90.+2) mit dem 3:1 alles klar.

KSV Hessen Kassel – Eintracht Frankfurt III 2:2

Ein spannendes Hessen-Duell mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten. Kassel erwischte einen Traumstart: Johanna Hildebrandt (1.) traf nach wenigen Sekunden, und Lisa Maier (13.) legte früh das 2:0 nach. Frankfurt brauchte lange, um ins Spiel zu finden, kam dann aber besser in die Partie. Nina Franco (42.) verkürzte kurz vor der Pause, und in der Nachspielzeit traf Solveig Schlitter (90.+3) zum späten Ausgleich. Kassel dominierte zunächst klar, Frankfurt zeigte Moral und sicherte sich mit großem Einsatz einen Punkt.

SC Sand II – SC Freiburg II 1:2

In einem intensiven Baden-Duell entschied Freiburg II das Spiel mit einem kurzen Doppelschlag. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Weena Simmen (67.) die Gäste in Führung, doch Pauline Alber (71.) glich umgehend aus. Nur zwei Minuten später schlug Freiburg erneut zu: Johanna Putzer (73.) erzielte den Siegtreffer. Sand drängte in der Schlussphase, blieb aber ohne Erfolg. Freiburg überzeugte durch Zielstrebigkeit und Effizienz im Abschluss.

Karlsruher SC – TSG 1899 Hoffenheim II 0:2

Der KSC kämpfte tapfer, musste sich aber einer starken Hoffenheimer Mannschaft geschlagen geben. Sara Sahiti (42.) brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung, Christina Alp (72.) erhöhte. Karlsruhe kam nur selten gefährlich vors Tor und schwächte sich kurz vor Schluss durch eine Rote Karte gegen Pia Züfle (88.). Hoffenheim II spielte abgeklärt und ließ kaum etwas zu.

SV 67 Weinberg – SG Haitz 4:1

Vor 260 Zuschauern zeigte der SV Weinberg eine starke zweite Halbzeit. Nach dem Rückstand durch Joline Heigl (29.) drehte die Mannschaft nach dem Seitenwechsel auf. Dana Keßler (53.) glich aus, Anna Horwath (69.) brachte ihr Team in Führung. In der Schlussphase trafen Anna Hofrichter (85.) und Lea Würth (90.) zum deutlichen Endstand. Weinberg überzeugte durch Entschlossenheit und variable Offensive.

