Regionalliga-Stürmer zieht es zum Oberligisten

Der Oberligist TSV Essingen ist erneut auf dem Transfermarkt tätig geworden und verpflichtet mit Lirim Hoxha einen Stürmer. Trainer Simon Köpf zeigt sich sehr erfreut. Lirim Hoxha war schon beim gestrigen Testspiel gegen den Drittligisten VfB Stuttgart II dabei.

Gestern, 15:00 Uhr TSV Essingen TSV Essingen VfB Stuttgart VfB Stuttg. II 1 6 Der 23-Jährige kommt aus der Region, wurde in der Jugend der Stuttgarter Kickers ausgebildet. Nach Stationen in Freiberg und Magdeburg spielte Hoxha in der vergangenen Saison für den ZFC Meuselwitz in der Regionalliga Nordost. Dort kam er auf 15 Einsätze, allerdings ausnahmslos als Einwechselspier.

Beim TSV möchte Hoxha nun wieder deutlich mehr Minuten auf dem Platz sammeln: „Nach der für mich persönlich weniger guten Saison wollte ich einen Verein finden, der zu mir passt und wo ich wieder mehr Spielzeit bekomme. Zudem kann ich wieder näher bei meiner Familie sein“, so Hoxha, der seine sportlich beste Phase bislang beim 1. FC Magdeburg II in der Saison 23/24 erlebte. Dort erzielte er in 27 Spielen zehn Treffer. „In Magdeburg hat Lirim bereits gezeigt, dass er in der Oberliga Tore erzielen kann“, so Essingens Trainer Simon Köpf, für den der großgewachsene Angreifer die gewünschte Verstärkung ist: „Wir haben unbedingt noch einen Stürmer gesucht nach dem Karriereende von Lukas Rösch. Den haben wir mit Lirim gefunden. Er ist groß, wuchtig, bringt für unser Spiel brutal viel mit. Zudem ist er noch jung und entwicklungsfähig. Wir sind sehr glücklich, dass er zu uns kommt.“