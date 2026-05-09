Regionalliga-Stürmer wechselt zum ASV Altenlingen von E. L. · Heute, 12:17 Uhr · 0 Leser

– Foto: ASV Altenlingen

Mit Felix Schmiederer hat der ASV Altenlingen einen erfahrenen Offensivspieler für die kommende Saison verpflichtet. Der 30-Jährige wechselt im Sommer von Regionalligist BW Lohne an den Wallkamp und bringt reichlich höherklassige Erfahrung sowie starke Torquoten mit ins Emsland.

Erfahrung aus Regionalliga und Oberliga In den vergangenen vier Jahren absolvierte Schmiederer mehr als 100 Spiele für die SV Drochtersen/Assel und BW Lohne in der Regionalliga Nord. Dabei erzielte der Mittelstürmer 28 Treffer in Deutschlands vierthöchster Spielklasse. Zuvor machte der gebürtige Sevelter bereits beim SC Spelle-Venhaus auf sich aufmerksam: In 40 Oberliga-Partien gelangen ihm dort 33 Tore.

Noch beeindruckender lesen sich die Zahlen aus seiner Zeit beim TV Dinklage. Für den Landesligisten traf Schmiederer in fünf Jahren 88 Mal in 102 Spielen. Zudem sammelte der Angreifer bereits zwischen 2014 und 2015 Regionalliga-Erfahrung beim BV Cloppenburg. Zu den größten Erfolgen seiner Laufbahn zählt der Gewinn des NFV-Pokals im vergangenen Jahr. Beim 4:2-Erfolg gegen den VfL Osnabrück vor mehr als 14.000 Zuschauern an der Bremer Brücke erzielte Schmiederer den wichtigen Treffer zum 1:0.