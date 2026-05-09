Regionalliga-Stürmer wechselt zum ASV Altenlingen

Mit Felix Schmiederer hat der ASV Altenlingen einen erfahrenen Offensivspieler für die kommende Saison verpflichtet. Der 30-Jährige wechselt im Sommer von Regionalligist BW Lohne an den Wallkamp und bringt reichlich höherklassige Erfahrung sowie starke Torquoten mit ins Emsland.
Erfahrung aus Regionalliga und Oberliga
In den vergangenen vier Jahren absolvierte Schmiederer mehr als 100 Spiele für die SV Drochtersen/Assel und BW Lohne in der Regionalliga Nord. Dabei erzielte der Mittelstürmer 28 Treffer in Deutschlands vierthöchster Spielklasse. Zuvor machte der gebürtige Sevelter bereits beim SC Spelle-Venhaus auf sich aufmerksam: In 40 Oberliga-Partien gelangen ihm dort 33 Tore.
Noch beeindruckender lesen sich die Zahlen aus seiner Zeit beim TV Dinklage. Für den Landesligisten traf Schmiederer in fünf Jahren 88 Mal in 102 Spielen. Zudem sammelte der Angreifer bereits zwischen 2014 und 2015 Regionalliga-Erfahrung beim BV Cloppenburg.
Zu den größten Erfolgen seiner Laufbahn zählt der Gewinn des NFV-Pokals im vergangenen Jahr. Beim 4:2-Erfolg gegen den VfL Osnabrück vor mehr als 14.000 Zuschauern an der Bremer Brücke erzielte Schmiederer den wichtigen Treffer zum 1:0.
Lebensmittelpunkt künftig in Lingen
Seit zwei Jahren lebt der fast zwei Meter große Offensivspieler mit seiner Ehefrau in Lingen. Aus persönlichen und beruflichen Gründen möchte der frisch gebackene Familienvater seinen Lebensmittelpunkt künftig noch stärker auf die Region konzentrieren. Gleichzeitig soll der Aufwand im Fußball reduziert werden, ohne die Karriere bereits ausklingen zu lassen.
Der Wechsel zum ASV Altenlingen bietet dafür offenbar die passende Kombination: raus aus dem semiprofessionellen Bereich, hinein in den ambitionierten Amateurfußball – und künftig sogar mit dem Fahrrad zum Training fahren zu können.
Auch die Verantwortlichen des ASV zeigen sich begeistert vom Transfer. Trainerteam und Fußballvorstand sehen in Schmiederer ein wichtiges Puzzleteil für die langfristige Entwicklung der Mannschaft. Zudem betonen die Altenlinger, dass man sich seit Jahren kenne und davon überzeugt sei, dass der Neuzugang sportlich wie menschlich hervorragend zum Verein passe.