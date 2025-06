Regionalliga-Stürmer verstärkt DSC Arminia Bielefeld II

Der 24-jährige Vincent Ocansey nimmt bei der Oberliga-Mannschaft des künftigen Zweitligisten einen "Ü23"-Platz ein, die bekanntlich bei Profi-Reserven begrenzt sind. Der Mittelstürmer kommt vom Regionalligisten Wuppertaler SV, bei dem er neun Einsätze in der abgelaufenen Rückrunde absolviert hat, aber ohne Torerfolg blieb.

"Vincent freut sich auf diese Herausforderung. Er wird als recht erfahrener Spieler die junge Arminia-Mannschaft führen und ihr mit Rat und Tat zur Seite stehen", erklärt Ismail Yerl, Ocanseys Berater, gegenüber dem "RevierSport".

Vor seinem Winterwechsel zum WSV stand Ocansey bei den Regionalligisten Türkspor Dortmund und FC Gütersloh unter Vertrag, so dass 42 Partien in der vierthöchsten Spielklasse in seiner Vita stehen. Seine ersten Seniorenjahre hatte er beim damaligen Oberligisten Hammer SpVg verbracht (2020-22).