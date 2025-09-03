Regionalliga statt Champions League: Sven Bender begeistert in Unterhaching

Unterhaching – Am 1. Juni 2024 stand Borussia Dortmund im Finale der Champions League gegen Real Madrid. Mit dabei war bei der 0:2-Niederlage damals als Co-Trainer auch Sven Bender. Nur ein knappes Jahr später stieg er als Cheftrainer mit der SpVgg Unterhaching in die Regionalliga Bayern ab. Statt Real Madrid oder Paris St. Germain heißen die Gegner nun SpVgg Ansbach oder VfB Eichstätt. Den Sprung in den Amateurbereich meisterte Bender bis jetzt mit Bravour.

„Macht einfach Spaß“: Skarlatidis schwärmt von Haching-Trainer Bender

„Unter ihm macht es einfach Spaß. Er hat eine brutale Ruhe und eine klare Spielidee. Darüber hinaus gibt er uns als Spielern auch viel Verantwortung“, schwärmte Haching-Routinier Simon Skarlatidis über seinen Trainer nach dem Sieg über Nürnberg II. Nach sechs Spieltagen grüßt die SpVgg Unterhaching ungeschlagen von der Tabellenspitze der Regionalliga Bayern. Die Vorstädter gewannen bis jetzt jede Partie, darunter auch die Topspiele gegen die Zweitvertretungen des FC Bayern München (2:0) und zuletzt gegen den 1. FC Nürnberg (3:0).

Geht als Leader voran, auch im Regionalliga-Spitzenspiel: Simon Skarlatidis von der SpVgg Unterhaching. – Foto: Sven Leifer

Auch in schwierigen Phasen findet Bender die richtigen Worte. „Heute wurde er in der Halbzeit auch mal lauter. Er hat einfach ein gutes Fingerspitzengefühl für die Truppe“, sagte Skarlatidis. Gerade bei ihm scheint Benders Halbzeitansprache Wirkung gezeigt zu haben. Nach dem Seitenwechsel erzielte der 34-Jährige zwei Tore und trug so maßgeblich zum 3:0-Erfolg über Nürnberg bei. Zu wichtig nimmt sich der Übungsleiter aber nicht. „Es geht hier nicht um mich. Das Wichtigste ist, dass wir als Mannschaft gemeinsam erfolgreich sind“, sagte Bender auf der Pressekonferenz nach der Partie gegen den Club.