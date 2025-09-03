Regionalliga statt Champions League: Sven Bender begeistert in Unterhaching

Im Sommer übernahm Ex-Profi Sven Bender als Cheftrainer bei der SpVgg Unterhaching. Der Saisonstart verlief dabei nahezu perfekt.
Unterhaching – Am 1. Juni 2024 stand Borussia Dortmund im Finale der Champions League gegen Real Madrid. Mit dabei war bei der 0:2-Niederlage damals als Co-Trainer auch Sven Bender. Nur ein knappes Jahr später stieg er als Cheftrainer mit der SpVgg Unterhaching in die Regionalliga Bayern ab. Statt Real Madrid oder Paris St. Germain heißen die Gegner nun SpVgg Ansbach oder VfB Eichstätt. Den Sprung in den Amateurbereich meisterte Bender bis jetzt mit Bravour.
„Unter ihm macht es einfach Spaß. Er hat eine brutale Ruhe und eine klare Spielidee. Darüber hinaus gibt er uns als Spielern auch viel Verantwortung“, schwärmte Haching-Routinier Simon Skarlatidis über seinen Trainer nach dem Sieg über Nürnberg II. Nach sechs Spieltagen grüßt die SpVgg Unterhaching ungeschlagen von der Tabellenspitze der Regionalliga Bayern. Die Vorstädter gewannen bis jetzt jede Partie, darunter auch die Topspiele gegen die Zweitvertretungen des FC Bayern München (2:0) und zuletzt gegen den 1. FC Nürnberg (3:0).
Auch in schwierigen Phasen findet Bender die richtigen Worte. „Heute wurde er in der Halbzeit auch mal lauter. Er hat einfach ein gutes Fingerspitzengefühl für die Truppe“, sagte Skarlatidis. Gerade bei ihm scheint Benders Halbzeitansprache Wirkung gezeigt zu haben. Nach dem Seitenwechsel erzielte der 34-Jährige zwei Tore und trug so maßgeblich zum 3:0-Erfolg über Nürnberg bei. Zu wichtig nimmt sich der Übungsleiter aber nicht. „Es geht hier nicht um mich. Das Wichtigste ist, dass wir als Mannschaft gemeinsam erfolgreich sind“, sagte Bender auf der Pressekonferenz nach der Partie gegen den Club.
Allgemein ist es dem Coach gelungen, wieder für ein angenehmeres Arbeitsklima im Sportpark zu sorgen. „In der letzten Saison war die Stimmung oft schlecht. Aber jetzt ist die Grundstimmung sehr positiv. Da sieht man, was möglich ist, wenn man ein intaktes Trainerteam und eine hart arbeitende Mannschaft hat“, erklärte Skarlatidis.
Bender selbst tritt allerdings noch etwas auf die Euphorie-Bremse. „Sechs Siege aus sechs Spielen sind nicht selbstverständlich. Gerade nach dem Umbruch im Sommer tut das natürlich gut. Allerdings haben wir auch gemerkt, dass wir Probleme bekommen, wenn wir nur ein paar Prozent nachlassen“, sagte der Übungsleiter nach dem Nürnberg-Sieg. In der Regionalliga treffen die Hachinger als Nächstes auf den VfB Eichstätt. Möglicherweise kommen dabei auch Neuzugänge zum Einsatz. Ob die Vorstädter gegen den gut gestarteten Aufsteiger ihre Siegesserie fortsetzen können? (ng)