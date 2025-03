Regionalliga-Startbilanz: Die Gewinner und Verlierer

Die ersten Partien nach der Winterpause sind absolviert. Wer kann mit dem Auftakt 2025 zufrieden sein, wer kommt noch nicht in Tritt? Wir haben für euch sowohl die bisherigen Gewinner als auch die Verlierer unter die Lupe genommen:

Schweinfurt 05 Drei Spiele, sieben Punkte, darunter die gewonnenen Duelle gegen die direkten Konkurrenten FC Bayern II und Illertissen. Zuletzt mussten die Schnüdel unfreiwillig die Füße hochlegen, die Partie bei Türkgücü München fiel aus, weil die Hausherren keine Spielstätte zur Verfügung hatten. Schweinfurt bekommt die Punkte wohl am grünen Tisch. Zudem patzt die Konkurrenz eifrig vor sich hin. Auf dem Weg in die 3. Liga kann sich der FC 05 nur noch selbst stoppen!

SpVgg AnsbachBlütenweiß ist noch die Weste der 09er! Drei Siege aus drei Partien haben das Abstiegsgespenst erst einmal vertrieben aus Ansbach. Die Form passt, der Klassenerhalt ist mit 32 Punkten schon fast in Reichweite. Zudem sorgen positive Schlagzeilen abseits des Platzes für gute Stimmung: Die Flutlicht-Problematik ist abgeräumt, vergangene Woche kündigte der Sportliche Leiter Christoph Hasselmeier an, dass die neue, vom BFV für die Regionalliga geforderte Anlage bereits in wenigen Wochen stehen soll.

TSV Schwaben Augsburg

Allen störenden Nebengeräuschen rund um die nervenzehrende Frage des Regelverstoß` zum Trotz lassen sich die Schwabenritter sportlich nicht beirren: Vier Spiele nach der Winterpause, und der Aufsteiger ist immer noch unbesiegt. Zuletzt der wichtige 2:0-Heimsieg gegen den FC Eintracht Bamberg. Respekt vor soviel Resilienz. Leicht aus der Bahn zu werfen sind sie also definitiv nicht beim TSV Schwaben Augsburg!