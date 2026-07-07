Regionalliga-Start: Warten auf den Spielplan & X-Faktor 1860 Der Spielplan soll in dieser Woche am Donnerstag oder Freitag veröffentlicht werden von Mathias Willmerdinger · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Viele fragende Gesichter nach wie vor beim TSV 1860 München. Gehen die Löwen mit Alper Kayabunar (li.) als Trainer in die neue Saison? Offiziell bestätigt ist das noch nicht. – Foto: Marc Marasescu

Die Regionalliga Bayern startet am Donnerstag in zwei Wochen, genauer gesagt am 23. Juli, mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem TSV Aubstadt und dem 1. FC Schweinfurt 05 in die neue Saison 2026/27. Der Rest des Teilnehmerfelds wartet sowohl noch auf den ersten Gegner als auch auf den restlichen Spielplan. Denn der lässt weiter auf sich warten...

Nach FuPa-Informationen soll es am Donnerstag oder Freitag soweit sein, dann soll der gesamte Spielplan publik gemacht werden. "Aktuell warten wir noch auf 3. Liga und daraus resultierende Vorgaben zur Umsetzung", lässt BFV-Pressesprecher und stellvertretender Geschäftsführer Fabian Frühwirth auf FuPa-Nachfrage wissen. Zwei Wochen vor dem Start bestimmt nach wie vor der in die Regionalliga abgestürzte TSV 1860 München die Schlagzeilen. An der Grünwalder Straße 114 gibt es immer noch deutlich mehr Fragen als Antworten. Die Löwen haben sich offiziell immer noch nicht dazu geäußert, wer die Mannschaft - wie auch immer die aussehen soll - trainieren wird. Fakt ist: Alper Kayabunar, Meistertrainer der U21, ist seit Vorbereitungsauftakt für das Team verantwortlich und betreute das Team auch zuletzt im Trainingslager in Bad Füssing und den bisherigen vier Testspielen. Manfred Paula soll Chef der neu gegründeten Spielbetriebsgesellschaft werden. Ob er sportlich allein das Sagen haben wird, oder ob die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt werden, ist noch unklar. Stefan Lex war zuletzt immer wieder an der Seite von Paula zu sehen. Welche Rolle der ehemalige Löwen-Profi übernehmen könnte, ist ebenfalls noch unklar.



