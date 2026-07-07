Regionalliga-Start: Warten auf den Spielplan & X-Faktor 1860

Die Regionalliga Bayern startet am Donnerstag in zwei Wochen, genauer gesagt am 23. Juli, mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem TSV Aubstadt und dem 1. FC Schweinfurt 05 in die neue Saison 2026/27. Der Rest des Teilnehmerfelds wartet sowohl noch auf den ersten Gegner als auch auf den restlichen Spielplan. Denn der lässt weiter auf sich warten...
Nach FuPa-Informationen soll es am Donnerstag oder Freitag soweit sein, dann soll der gesamte Spielplan publik gemacht werden. "Aktuell warten wir noch auf 3. Liga und daraus resultierende Vorgaben zur Umsetzung", lässt BFV-Pressesprecher und stellvertretender Geschäftsführer Fabian Frühwirth auf FuPa-Nachfrage wissen.
Zwei Wochen vor dem Start bestimmt nach wie vor der in die Regionalliga abgestürzte TSV 1860 München die Schlagzeilen. An der Grünwalder Straße 114 gibt es immer noch deutlich mehr Fragen als Antworten. Die Löwen haben sich offiziell immer noch nicht dazu geäußert, wer die Mannschaft - wie auch immer die aussehen soll - trainieren wird. Fakt ist: Alper Kayabunar, Meistertrainer der U21, ist seit Vorbereitungsauftakt für das Team verantwortlich und betreute das Team auch zuletzt im Trainingslager in Bad Füssing und den bisherigen vier Testspielen. Manfred Paula soll Chef der neu gegründeten Spielbetriebsgesellschaft werden. Ob er sportlich allein das Sagen haben wird, oder ob die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt werden, ist noch unklar. Stefan Lex war zuletzt immer wieder an der Seite von Paula zu sehen. Welche Rolle der ehemalige Löwen-Profi übernehmen könnte, ist ebenfalls noch unklar.
In Sachen Sponsoring tut sich darüber hinaus auch Bemerkenswertes bei den Münchner Löwen. Nach dem Abschied von Hauptsponsor "Die Bayerische" wollen die Fans nun selbst als Sponsor auftreten. Die aktive Fanszene hat eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen und will mit dem Spruch "Football for the People" aufs blaue Leiberl. 250.000 Euro müssten dafür eingesammelt werden. Stand Dienstagvormittag haben die Fans schon über 100.000 Euro gesammelt.