Regionalliga-Start im Blick: Umbau am Hünting schreitet voran Die Bauarbeiten beim 1. FC Bocholt schreiten weiterhin voran. Die Infrastrukturmaßnahmen im praemium Park am Hünting laufen auf Hochtouren. von Tristan Benten · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Es wird fleißig gearbeitet – Foto: 1. FC Bocholt

Beim 1. FC Bocholt wird nicht nur in der Kaderplanung aktiv für die kommende Saison gearbeitet. Auch Infrastrukturmaßnahmen im praemium Park am Hünting sind seit geraumer Zeit ein wichtiges Thema beim Regionalligisten. In den vergangenen Tagen konnte der Verein diesbezüglich weitere Fortschritte feiern.

Neue Fortschritte Der 1. FC Bocholt befindet sich auf der Zielgeraden seiner umfangreichen Modernisierungsarbeiten im praemium Park am Hünting. Knapp zwei Wochen vor dem Regionalliga-Auftakt gegen die U23 des FC Schalke 04 laufen die Bauarbeiten weiterhin nach Plan Auf dem Spielfeld ist inzwischen die Rasentragschicht vollständig fertiggestellt. Bereits am kommenden Montag startet die Verlegung des neuen Rollrasens, die nach aktuellem Stand bis Mittwoch abgeschlossen sein soll.

Auch rund um die neue Nordtribüne geht es sichtbar voran. Dort wurden mittlerweile die Lautsprecher installiert. Darüber hinaus sind die WC- und Getränkeccontainer an das Frisch- und Abwassernetz angeschlossen worden. Im Gästebereich konnte zudem der Leitungsgraben geschlossen und anschließend gepflastert werden. Lediglich der Zaun muss dort noch wiederhergestellt werden. Vor der Haupttribüne wurden unterdessen bereits die neuen Zaunpfosten gesetzt. In der kommenden Woche sollen dort die Zaunelemente montiert werden. Arbeiten liegen im Zeitplan Parallel laufen auch die Arbeiten an der neuen Südtribüne auf Hochtouren. Hier haben die Schal- und Bewehrungsarbeiten begonnen, ehe bereits am Montag die ersten Fundamente betoniert werden. Ebenfalls für Montag ist der Rückbau der Stahlkonstruktion des bisherigen Spielertunnels vorgesehen.