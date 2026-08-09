Regionalliga-Stammkraft wechselt zum Aufsteiger Mehdi Hetemaj verlässt den SGV Heilbronn-Freiberg und schließt sich Neuling VfR Mannheim an. von red · Gestern, 21:30 Uhr · 0 Leser

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Der bereits feststehende Abgang von Mehdi Hetemaj beim SGV Heilbronn-Freiberg ist nun endgültig geklärt. Der 29-jährige Verteidiger wechselt zum VfR Mannheim und bleibt damit in der Regionalliga Südwest. Mannheim hatte sich nach der Vizemeisterschaft in der Oberliga Baden-Württemberg über die Relegation den Aufstieg gesichert.

Hetemaj gehörte in der vergangenen Saison zum Stammpersonal des SGV. In 27 Regionalliga-Partien stand er regelmäßig auf dem Platz, wurde viermal ein- und viermal ausgewechselt. Beim deutlichen 6:0-Auswärtssieg in Balingen gelang ihm zudem sein einziger Treffer für Freiberg. Vor seiner Zeit beim SGV war der Defensivspieler international aktiv. In der Saison 2024/25 kam er für den SV Lafnitz in der zweiten österreichischen Liga auf neun Einsätze. Zuvor führte ihn seine Laufbahn unter anderem nach Finnland zu Seinäjoen JK. Bereits in jungen Jahren sammelte Hetemaj zudem Erfahrung in Italien: Für AlbinoLeffe absolvierte er zwölf Partien in der Serie B und bereitete dabei einen Treffer vor.

Insgesamt weist seine erfasste Laufbahn 49 Pflichtspiele, ein Tor und eine Vorlage auf. Hinzu kommen acht Gelbe Karten. Beim VfR Mannheim ist Hetemaj bereits angekommen. Am gestrigen Regionalliga-Auftakt beim FSV Frankfurt stand der Neuzugang direkt in der Startelf und feierte damit sein Pflichtspieldebüt für den Aufsteiger. Nach 74 Minuten wurde er ausgewechselt.