Regionalliga: Stadiondebatte, Titelfernduell und Befreiungsschlag Der Blick auf die württembergischen Regionalligisten.

– Foto: Eibner, Imago Images

Die vier württembergischen Regionalligisten waren am gestrigen Samstag allesamt siegreich. Während die SG Sonnenhof Großaspach und der SGV Freiberg sich weiterhin im Fernduell um die Tabellenspitze messen, sorgte die TSG Balingen für ein Ausrufezeichen.

SGV Freiberg: Stadiondebatte bleibt nur Nebengeräusch Vier Punkte Vorsprung, sechs Siege aus sechs Rückrundenspiele - auf dem Platz läuft es für den SGV Freiberg auch nach dem 2:0-Heimsieg gegen den FC-Astoria Walldorf weiterhin. Die Lushtaku-Elf zeigt beim Auftritt in Freiberg eine souveräne Leistung und setzte dabei die Siegesserie fort. Unter der Woche wurde dabei bekannt, dass die Heimspiele unabhängig von der Liga künftig einige Kilometer weiter im Heilbronner Frankenstadion stattfinden. Der Umzug fand im Umfeld positive und negative Anerkennung, auch die Unterbringung von "Heilbronn" im Vereinsnamen zur neuen Saison wird kritisch beäugt. Doch die Debatte rund um den Umzug ins Stadion im Unterland blieb beim gestrigen Heimspiel nur Nebengeräusch. ---

SG Sonnenhof Großaspach: Zurück in der Erfolgsspur Am Ende zitterte sich die SG Sonnenhof Großaspach im Heimspiel gegen den KSV Hessen Kassel erfolgreich über die Zeit. Nach der 0:2-Niederlage in der Vorwoche bei Mitaufsteiger Eintracht Trier gab es nun durch den Treffer von Marius Kunde wieder einen Sieg zu bejubeln, wodurch die Reinhardt-Elf auf vier Punkten an Freiberg dran blieb. ---

Stuttgarter Kickers: Waldau-Elf grüßt von Rang Sechs Mit sieben Punkten aus drei Spielen legten die Stuttgarter Kickers einen erfolgreichen Restart nach der Winterpause hin. Der 4:1-Heimsieg gegen den TSV Steinbach Haiger hebte die Blauen zwischenzeitlich sogar auf den sechsten Rang der Tabelle. Zum Dritten FSV Frankfurt fehlen aktuell nur noch drei Punkte. Vor dem brisanten Viertelfinale im WFV-Pokal in anderthalb Wochen, wartet kommenden Samstag der SC Freiburg II. ---