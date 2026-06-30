Regionalliga: Staaken, Berliner AK und BFC Dynamo feiern Aufstiege

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Der Newsticker ist zurück und informiert über Transfers, Trainer-Entscheidungen und andere Vorkommnisse und Veränderungen im Berliner Amateurfußball.

Am Wochenende fanden die Rückspiele der Aufstiegsrelegation in die Nachwuchs-Regionalligen statt. Dabei bestätigten alle drei Berliner Teams ihre guten Hinspielergebnisse und durften jeweils jubeln. So spielen die U19 des SC Staaken , die U17 des Berliner AK und die U15 des BFC Dynamo in der kommenden Saison eine Liga höher.

29.06. +++ Rieder bleibt bei Altglienicke

Die VSG Altglienicke hat mit Routinier Tim Rieder verlängert. 32-Jährige kam vor einem Jahr vom damaligen Drittligisten 1860 München nach Berlin, wurde schnell eine Säule des Teams und bestritt 33 der 34 Ligaspiele in der abgelaufenen Saison. Der Vizekapitän bleibt auch in der anstehenden Spielzeit an Bord.

29.06. +++ Vertragsverlängerungen bei Tas

Tasmania hat zwei weitere Vertragsverlängerungen vermeldet. Demnach bleiben David Danko und Fatih Baca den Neuköllner treu und werden in der kommenden Regionalliga-Saison für den Aufsteiger auflaufen.

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