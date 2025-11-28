 2025-11-28T07:03:18.113Z

Die SpVgg Unterhaching um Kapitän Markus Schwabl will nach dem Aus im Pokal einen positiven Jahresabschluss.
Die SpVgg Unterhaching um Kapitän Markus Schwabl will nach dem Aus im Pokal einen positiven Jahresabschluss. – Foto: Sven Leifer, mb.presse / Butzh

Regionalliga: SpVgg Unterhaching gegen FC Augsburg II abgesagt

20. Spieltag der Regionalliga Bayern

Die Partie zwischen der SpVgg Unterhaching und dem FC Augsburg II wurde abgesagt.

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg II
Abgesagt

