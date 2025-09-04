Regionalliga? Sponsoren erklären Unterstützung

Beim Sponsoren-Abend legt Beecks Boss Werner Tellers auch einige Zahlen auf den Tisch und erklärt klipp und klar, dass ein eventueller Regionalliga-Aufstieg nur mit Unterstützung der Sponsoren möglich wäre – die müssten dann eben noch was tiefer in die Tasche greifen. Einige der größeren Förderer äußern sich dazu.

Dass der Meistertitel für die Kleeblätter in dieser Saison aber eben nicht auch automatisch den Regionalliga-Aufstieg bedeuten würde, verdeutlichte Tellers im Anschluss. „Platz eins und Aufstieg sind was Verschiedenes.“ Das begründete er so: „In dieser Saison spielen in der Regionalliga West sieben Zweitvertretungen von Profiklubs. Die sind wirtschaftlich für uns größtenteils uninteressant, ziehen keine Zuschauer an – mal abgesehen von der U23 Borussia Mönchengladbachs. Und die Vereine, die in der Vergangenheit mit ihren Fans das Waldstadion richtig gut gefüllt haben, haben sich nach oben verabschiedet – konkret Alemannia Aachen, Rot-Weiss Essen und Preußen Münster.“ Strahlkraft hätten natürlich auch Vereine wie der MSV Duisburg und der KFC Uerdingen. Doch die spielen eben aktuell auch nicht in der Regionalliga.

Werner Tellers, Geschäftsführer und Hauptsponsor des FC Wegberg-Beeck, ist bekannt dafür, gerne Klartext zu reden. Das war vergangene Woche beim Sponsoren-Abend im Beecker Stadionzelt nicht anders. Zunächst ging es im gewohnt klaren Stil um die sportliche Zielsetzung der mit dem Spiel gegen die SpVg Porz (3:3) am vergangenen Samstag begonnenen Saison: „Wir wollen Erster werden. Die vergangene Spielzeit war eine Übergangssaison, in der wir eigentlich nur um die goldene Ananas gespielt haben. Das war nicht so geil“, hatte Beecks Boss da klipp und klar erklärt.

Zur argumentativen Unterstützung verdeutlichte Tellers mit Zahlen: „Ein Spiel gegen Aachen oder Essen bringt uns eine Bruttoeinnahme von 50.000 bis 70.000 Euro. Zwei solche Spiele brauchen wir.“ Konsequenz: „Im März werden wir mal schauen, wie sich die Situation in der 3. Liga und in der Regionalliga darstellt. Dann sehen wir weiter“, so der Geschäftsführer.

Selbst bei einer günstigen Konstellation – nämlich, dass zumindest einer der genannten Klubs in der nächsten Saison in der Regionalliga spielen sollte: Damit allein wäre die 4. Liga für Beeck immer noch nicht machbar, unterstrich Tellers: „Nur mit einem noch größeren finanziellen Engagement unserer Sponsoren könnten wir die Regionalliga wirklich stemmen. Dann müssten alle noch was drauflegen. Diesen Schritt müssten wir eben alle gemeinsam gehen.“

Das sagen die Sponsoren

Unsere Redaktion hat bei einigen der größeren Sponsoren nachgefragt, wie sie es im Falle einer Beecker Meisterschaft denn halten würden. Zunächst wäre da der Trikotsponsor. Seit dem Tod von Beecks jahrzehntelangem Mäzen Günter Stroinski im Jahr 2020 steht auf der Beecker Brust der Name „Tributech“ – das ist die Firma von Holger Reiff aus Waldniel. „Ja, ich wäre dazu bereit. Wer A sagt, muss auch B sagen. Da kann man sich dann doch nicht raustun“, erklärte er.

Im Portfolio der Firma sind Schmierstoffe und Fette gelistet. Dass ihm in den vergangenen fünf Jahren Leute aus Beeck daher nicht unbedingt die Bude eingerannt haben, weiß Reiff. „Der Werbeeffekt, den ich hier erziele, ist auch nebensächlich. Als erfolgreicher Unternehmer möchte ich mit meinem Engagement hier den Menschen einfach etwas zurückgeben. Hier spielen ja vor allem junge Leute, die auch einen regulären Job haben, mit viel Begeisterung Fußball auf einem hohen Niveau. Bei einem Aufstieg würde ich dann mithelfen, ihnen den Traum von einer erneuten Saison in der Regionalliga zu ermöglichen.“

In dieselbe Kerbe hauten dann auch weitere Sponsoren – so auch Stefan Hermanns, Inhaber des Autohauses am Lichtenberg in Viersen, seit sieben Jahren Beeck- Sponsor „Ich wohne im Beeckerwald, also direkt um die Ecke, fühle mich beim FC einfach wohl – nicht zuletzt dank Werner Tellers und auch Klaus Müller, der sich um uns Sponsoren kümmert. Ich würde den Schritt in die Regionalliga mitgehen – und dann wäre es ja schön, wenn wir uns dann dort auch mal halten und nicht umgehend wieder absteigen würden.“

Hermanns nannte dann noch einen zweiten wesentlichen Grund für sein Engagement. „Netzwerken wird hier großgeschrieben, das schätze ich sehr.“ So würden sich Sponsoren informell einmal in der Woche mittags im B57 in Rath-Anhoven zum zwanglosen Austausch treffen. „Eine Handvoll kommt da immer hin – so wie man eben Zeit hat.“ Und Beecks zweiter Geschäftsführer Simon Pumptow, der mit seiner Mönchengladbacher Firma Logiserv24 selbst zu den Hauptsponsoren zählt, bekräftigte. „Wir wollen hier Unternehmen aus der Region zusammenbringen. So sind schon einige Netzwerke entstanden – und das wollen wir weiter ausbauen.“

Heizung Sanitär Niessen aus Erkelenz mit Geschäftsführer Dennis Ernst zählt seit sechs Jahren zu Beecks Sponsoren. „Ich kenne Werner gut, hatte vor ihm keinen Bezug zum FC. Erstmals bin ich dann bei einem Spitzenspiel gegen den Bonner SC im Waldstadion gewesen. Da habe ich Feuer gefangen. Speziell die Spiele gegen Aachen und Essen – gerade auch auswärts vor fünfstelligen Kulissen – haben schon viel Spaß gemacht. Es wäre sehr schön, so was noch mal zu erleben.“ Neben der Nähe zu Tellers stehe für ihn gerade auch der Spaß am Fußball im Vordergrund.

In Waldfeucht-Haaren hat Christoph Heffels seine Tischlerei Heffels unweit von Werner Tellers’ Straßenbau-Unternehmen. „Unsere Betriebe liegen in der Tat quasi nebeneinander, und über Werner bin ich auch zum FC gekommen“, sagt Heffels, ebenfalls seit sechs Jahren als Sponsor dabei. Wenig überraschend ist daher sein Engagement eng an die Person Werner Tellers geknüpft: „Der hat eine Art, da kann ich einfach nicht nein sagen“, verrät er schmunzelnd. Am Verein schätze er vor allem auch das Familiäre. „Ich komme daher einfach gerne nach Beeck.“

Warum Beeck grundsätzlich pro Jahr noch mehr Gelder als andere Vereine auf ähnlichem Niveau akquirieren muss, hängt mit dem vereinseigenen Stadion zusammen. Für dessen Unterhalt fallen je nach Lage (zum Beispiel Rasenerneuerung oder nur Ausbesserung) pro Jahr Fixkosten von 120.000 bis 150.000 Euro an. Dazu kommen weitere Fixkosten – neben den gestiegenen Energiekosten wären da etwa die deutlich gestiegenen Aufwendungen für die Berufsgenossenschaft.