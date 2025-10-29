Regionalliga: Spitzenteams Lok Leipzig, Jena und Erfurt gefordert

– Foto: Marcel Junghanns

Der 14. Spieltag der Regionalliga Nordost steht ganz im Zeichen der Kontraste: Oben kämpft Lok Leipzig weiter um die alleinige Vormachtstellung, während die Verfolger Jena und Erfurt lauern. Gleichzeitig geht es im Tabellenkeller um wichtige Lebenszeichen.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

In Jena treffen zwei Teams mit offensiver Spielidee aufeinander. Der FC Carl Zeiss kam zuletzt in einem spektakulären 3:3 beim Greifswalder FC nicht über ein Remis hinaus und will nun vor heimischem Publikum wieder überzeugen. Die frühe Führung in Greifswald und das zwischenzeitliche 3:1 zeigten Jenas Qualität, doch die nachlässige Schlussphase kostete Punkte.

Der Aufsteiger aus Magdeburg reist nach der unglücklichen 0:1-Niederlage gegen Altglienicke mit Wut im Bauch an. Die Mannschaft präsentierte sich zuletzt diszipliniert, scheiterte aber an der Chancenverwertung. In Jena wartet nun eine echte Bewährungsprobe. Der Favorit ist klar – doch Magdeburg hat schon mehrfach gezeigt, dass man auch gegen Topteams mithalten kann. ---

Fr., 31.10.2025, 19:00 Uhr SV Babelsberg 03 Babelsberg BFC Preussen BFC Preussen 19:00 live PUSH

In Potsdam treffen zwei Teams mit völlig unterschiedlicher Stimmungslage aufeinander. Babelsberg holte zuletzt ein torloses Unentschieden in Luckenwalde – ein Ergebnis, das Stabilität, aber auch fehlende Durchschlagskraft offenbarte. Die Null stand hinten, doch nach vorn fehlte die Durchschlagskraft. Ganz anders die Stimmung bei Aufsteiger BFC Preussen, der mit einem 3:2-Sieg gegen Zwickau Selbstvertrauen getankt hat. Nach Rückständen zurückzukommen und am Ende durch Patrick Breitkreuz zu gewinnen, spricht für den Charakter der Mannschaft. In Babelsberg soll der Schwung mitgenommen werden. Für die Hausherren ist es ein Duell der Richtungsentscheidung. ---

Fr., 31.10.2025, 19:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf FC Hertha 03 BSG Chemie Leipzig BSG Chemie 19:00 live PUSH

Kellerduell: Der Tabellenletzte Zehlendorf trifft auf die BSG Chemie Leipzig, die nach langer Durststrecke endlich wieder jubeln durfte. Der 3:1-Erfolg über Hertha BSC II war für die Leutzscher ein emotionaler Befreiungsschlag. Stanley Ratifo, Julius Hoffmann und Janik Mäder gaben dem Spiel eine klare Richtung – nun soll der Trend bestätigt werden. Zehlendorf dagegen hofft auf ein Erfolgserlebnis. Beim 1:2 in Chemnitz zeigte die Mannschaft Einsatz, doch wieder reichte es nicht. Niklas Doll traf per Elfmeter, aber am Ende blieb die elfte Niederlage. Für beide Teams ist das Spiel von enormer Bedeutung: Chemie kann sich etwas Luft verschaffen, Zehlendorf muss endlich siegen, um die Hoffnung am Leben zu halten. ---

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr FSV Zwickau FSV Zwickau FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde 14:00 live PUSH

Wenn zwei Teams aus dem oberen Mittelfeld aufeinandertreffen, ist Spannung garantiert. Zwickau will nach dem unglücklichen 2:3 beim BFC Preussen punkten. Trotz der Niederlage war der Auftritt ordentlich – Veron Dobruna und Maximilian Somnitz trafen, doch am Ende fehlte die Kaltschnäuzigkeit. Luckenwalde kam gegen Babelsberg nicht über ein 0:0 hinaus, blieb aber defensiv stabil. Die Gäste stehen punktgleich mit Halle in Reichweite der Spitzengruppe. In Zwickau geht es um einen direkten Konkurrenten – ein Sieg würde den Traum von oben am Leben halten. Kleine Details könnten über Sieg oder Punkteteilung entscheiden. ---

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr VSG Altglienicke Altglienicke Greifswalder FC Greifswald 14:00 live PUSH

Altglienicke hat mit dem 1:0-Erfolg in Magdeburg gezeigt, dass man auch enge Spiele gewinnen kann. Jonas Nietfeld sorgte früh für die Führung, danach verteidigte die VSG abgeklärt. Die Mannschaft hat sich in die Spitzengruppe zurückgearbeitet und strahlt derzeit Stabilität aus. Der Greifswalder FC reist mit einem Achtungserfolg an: Das 3:3 gegen Jena war ein starkes Lebenszeichen. Soufian Benyamina, David Vogt und Joe-Joe Richardson sorgten mit ihren Treffern für Begeisterung an der Ostsee. Nun wartet mit der VSG ein Gegner von anderem Kaliber – aber der GFC hat zuletzt gezeigt, dass er auch mit Topteams mithalten kann. Ein Punktgewinn wäre für die Gäste Gold wert. ---

In Eilenburg treffen zwei Mannschaften aufeinander, deren Saisonverläufe unterschiedlicher kaum sein könnten. Der FC Eilenburg steckt nach der 1:2-Niederlage beim BFC Dynamo tief im Tabellenkeller, kämpft aber weiter um jeden Punkt. William Kallenbachs frühes Tor zeigte, dass Potenzial vorhanden ist – nur das Ergebnis blieb aus. Erfurt dagegen ist nach dem 3:3 gegen Meuselwitz gefordert. Zwei Treffer von Marco Wolf reichten nicht zum Sieg, weil man defensiv zu nachlässig agierte. Im Kampf um die vorderen Plätze darf sich RWE solche Ausrutscher nicht mehr leisten. In Eilenburg ist der Favorit klar, doch die Gastgeber werden alles daransetzen, um das Spiel eng zu halten. ---

Traditionsduell in Probstheida: Spitzenreiter Lok Leipzig will nach dem 4:2 in Halle weiter marschieren. Ayodele Adetula war mit drei Treffern der Mann des Spiels und steht sinnbildlich für die Offensivstärke der Blau-Gelben. Elf Siege aus dreizehn Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Der BFC Dynamo feierte zuletzt einen wichtigen 2:1-Erfolg über Eilenburg und will mit dem gewachsenen Selbstvertrauen in Leipzig bestehen. Die Berliner sind auswärts unberechenbar und bringen genug Erfahrung mit, um Lok zu fordern. Dennoch geht der Tabellenführer als klarer Favorit in die Partie – auch, weil die Offensive derzeit kaum zu bremsen ist. ---

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr Hertha BSC Hertha BSC II Hallescher FC HallescherFC 14:00 live PUSH

In Berlin treffen zwei Teams mit konträren Trends aufeinander. Hertha BSC II verlor in Leipzig mit 1:3, zeigte aber trotz Rückstand Moral und Offensivgeist. Die junge Mannschaft sucht weiterhin nach Konstanz, steht aber unter Druck. Der Hallesche FC dagegen kommt mit Wut im Bauch. Das 2:4 gegen Lok Leipzig offenbarte defensive Schwächen, trotz eines engagierten Auftritts. Bocar Baros früher Treffer reichte nicht, am Ende kassierte man vier Gegentore. In Berlin soll nun die Antwort folgen – ein Sieg würde Halle wieder näher an die Topplätze bringen. ---

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz Meuselwitz Chemnitzer FC ChemnitzerFC 14:00 live PUSH