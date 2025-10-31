Regionalliga-Spitzenspiel in Haching: SpVgg steht vor den Wochen der Wahrheit

Im Heimspiel am Freitag muss der Tabellenführer auf Kapitän Schwabl verzichten und steckt vor dem Duell in einer Formdelle.
Unterhaching – Die SpVgg Unterhaching steht vor den Wochen der Wahrheit. Am heutigen Freitag (19 Uhr) steht das Heimspiel gegen die Würzburger Kickers an, bevor für den Regionalliga-Spitzenreiter die Woche drauf gleich die nächste Partie auswärts gegen das nächste Verfolgerteam vom SV Wacker Burghausen steigt. Bei Niederlagen im Spitzenspiel gegen den Tabellendritten oder in Burghausen wären die Hachinger die zuletzt sicher geglaubte Herbstmeisterschaft womöglich wieder los.
Vor diesem Hintergrund schmerzte dem Ligakrösus zuletzt die Auswärtsniederlage in Memmingen. „Wir haken das ab und schauen nach vorne“, sagt SpVgg-Cheftrainer Sven Bender. Derzeit steckt Benders Team ausgerechnet vor dem Spiel gegen den ernsthaften Mitkonkurrenten um die Meisterschaft in einer kleinen Formdelle. Ebenso wie in der Woche zuvor beim 1:1 gegen Bayreuth fehlte in der Offensive die Durchschlagskraft und Effektivität vor dem Tor und in der Defensive leitete sich die SpVgg zu viele leichtsinnige Fehler. Insbesondere gegen stark defensiv ausgerichtete Gegner tun sich die Hachinger derzeit schwer.
Ob auch die Würzburger Kickers diesmal im Unterhachinger Uhlsport Park Beton anrühren werden und sich in der eigenen Hälfte einigeln, ist ungewiss. Auf jeden Fall dürfte das Spiel gegen die Unterfranken ein heißer Kampf werden. „Wir wissen, dass eine physisch sehr starke Mannschaft auf uns wartet“, beschreibt es Bender.
Während diesmal im Rahmen der Partie für Kinder unter den Zuschauern Halloween-Geschenkpakete gegen eine Spende für den Verein Haching schaut hin zugunsten hilfsbedürftiger Menschen in Unterhaching ausgegeben werden, dürfte die Hachinger Mannschaft auf dem Rasen an den Gegner ungern Geschenke verteilen. Insbesondere Alexander Winkler nicht.
Der Innenverteidiger ist nach abgesessener Gelbsperre wieder mit an Bord und der vor der Saison zur SpVgg zurückgekehrte Routinier trifft auf seinen Ex-Verein. Im Gegenzug fällt allerdings ein anderer Abwehrspieler aus. Kapitän Markus Schwabl hat in Memmingen seine fünfte gelbe Karte kassiert und fehlt im wichtigen Heimspiel gesperrt. Ob der zuletzt verletzungsbedingt fehlende Stammtorwart Erion Avdija wieder einsatzbereit ist, war bis Redaktionsschluss noch offen. In Memmingen stand Avdijas Stellvertreter José Kohler zwischen den Pfosten.