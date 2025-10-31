Regionalliga-Spitzenspiel in Haching: SpVgg steht vor den Wochen der Wahrheit

Unterhaching – Die SpVgg Unterhaching steht vor den Wochen der Wahrheit. Am heutigen Freitag (19 Uhr) steht das Heimspiel gegen die Würzburger Kickers an, bevor für den Regionalliga-Spitzenreiter die Woche drauf gleich die nächste Partie auswärts gegen das nächste Verfolgerteam vom SV Wacker Burghausen steigt. Bei Niederlagen im Spitzenspiel gegen den Tabellendritten oder in Burghausen wären die Hachinger die zuletzt sicher geglaubte Herbstmeisterschaft womöglich wieder los.

Vor diesem Hintergrund schmerzte dem Ligakrösus zuletzt die Auswärtsniederlage in Memmingen. „Wir haken das ab und schauen nach vorne“, sagt SpVgg-Cheftrainer Sven Bender. Derzeit steckt Benders Team ausgerechnet vor dem Spiel gegen den ernsthaften Mitkonkurrenten um die Meisterschaft in einer kleinen Formdelle. Ebenso wie in der Woche zuvor beim 1:1 gegen Bayreuth fehlte in der Offensive die Durchschlagskraft und Effektivität vor dem Tor und in der Defensive leitete sich die SpVgg zu viele leichtsinnige Fehler. Insbesondere gegen stark defensiv ausgerichtete Gegner tun sich die Hachinger derzeit schwer.

Ob auch die Würzburger Kickers diesmal im Unterhachinger Uhlsport Park Beton anrühren werden und sich in der eigenen Hälfte einigeln, ist ungewiss. Auf jeden Fall dürfte das Spiel gegen die Unterfranken ein heißer Kampf werden. „Wir wissen, dass eine physisch sehr starke Mannschaft auf uns wartet“, beschreibt es Bender.