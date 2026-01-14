Regionalliga-Spitzenreiter schnappt sich Ex-Spieler der 2. Bundesliga

Bei Regionalligist SGV Freiberg gibt es in der Winterpause einen spannenden Transfer. Folgende Informationen teilt der Verein dazu mit:
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________
Der SGV Freiberg Fußball verstärkt sich ab sofort mit Minos Gouras. Der 27-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung vom Ligakonkurrenten FC 08 Homburg zum SGV Freiberg Fußball. Der Wechsel erfolgt ablösefrei.
Minos Gouras bringt große Erfahrung aus Einsätzen in der 2. Bundesliga, der 3. Liga sowie der Regionalliga Südwest mit. Zu seinen bisherigen Stationen zählen der SV Waldhof Mannheim, der SSV Jahn Regensburg, der 1. FC Saarbrücken sowie der FC-Astoria Walldorf.
Mit Minos Gouras gewinnt der SGV Freiberg Fußball einen erfahrenen und vielseitigen Offensivspieler, der die Mannschaft ab sofort verstärken soll.
Der SGV Freiberg Fußball heißt Minos Gouras herzlich willkommen und wünscht ihm einen erfolgreichen Start sowie viel Erfolg im Trikot des SGV Freiberg Fußball.
Tabelle der Regionalliga Südwest
1. SGV Freiberg 20 12-5-3 43:18 41
2. SG Sonnenhof Großaspach (Auf) 20 11-7-2 60:29 40
3. FSV Mainz 05 II 20 9-7-4 34:27 34
4. FSV Frankfurt 20 10-3-7 32:24 33
5. SV Sandhausen (Ab) 20 10-3-7 34:36 33
6. FC 08 Homburg 20 8-8-4 40:27 32
7. TSV Steinbach Haiger 20 8-8-4 40:28 32
8. FC-Astoria Walldorf 20 9-4-7 42:40 31
9. SV Stuttgarter Kickers 20 9-2-9 28:30 29
10. KSV Hessen Kassel 20 7-7-6 35:30 28
11. SV Eintracht Trier 05 20 8-4-8 35:33 28
12. Kickers Offenbach 20 7-6-7 34:36 27
13. SG Barockstadt Fulda Lehnerz 20 6-8-6 32:27 26
14. SC Freiburg II 20 7-5-8 41:47 26
15. Bayern Alzenau (Auf) 20 4-4-12 24:42 16
16. TSG Balingen (Auf) 20 4-4-12 23:49 16
17. Bahlinger SC 20 2-5-13 18:47 11
18. TSV Schott Mainz (Auf) 20 2-4-14 22:47 10
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________