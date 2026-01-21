Regionalliga-Spitzenreiter gibt gleich drei Abgänge bekannt

Christian Schmidt kam auf zwei Einsätze in der Regionalliga Südwest sowie einen Einsatz im WfV-Pokal. Luca Andronache absolvierte einen Einsatz in der Regionalliga Südwest. Armin Sivic stand viermal in der Regionalliga Südwest sowie zweimal im WfV-Pokal auf dem Platz und erzielte dabei ein Tor.

Der SGV bedankt sich bei allen drei Spielern für ihren Einsatz im SGV-Trikot und wünscht ihnen für ihren weiteren sportlichen und persönlichen Weg alles Gute und viel Erfolg.

Die aktuelle Tabelle der Regionalliga Südwest

1. SGV Freiberg 20 12-5-3 43:18 41

2. SG Sonnenhof Großaspach (Auf) 20 11-7-2 60:29 40

3. FSV Mainz 05 II 20 9-7-4 34:27 34

4. FSV Frankfurt 20 10-3-7 32:24 33

5. SV Sandhausen (Ab) 20 10-3-7 34:36 33

6. FC 08 Homburg 20 8-8-4 40:27 32

7. TSV Steinbach Haiger 20 8-8-4 40:28 32

8. FC-Astoria Walldorf 20 9-4-7 42:40 31

9. SV Stuttgarter Kickers 20 9-2-9 28:30 29

10. KSV Hessen Kassel 20 7-7-6 35:30 28

11. SV Eintracht Trier 05 20 8-4-8 35:33 28

12. Kickers Offenbach 20 7-6-7 34:36 27

13. SG Barockstadt Fulda Lehnerz 20 6-8-6 32:27 26

14. SC Freiburg II 20 7-5-8 41:47 26

15. Bayern Alzenau (Auf) 20 4-4-12 24:42 16

16. TSG Balingen (Auf) 20 4-4-12 23:49 16

17. Bahlinger SC 20 2-5-13 18:47 11

18. TSV Schott Mainz (Auf) 20 2-4-14 22:47 10