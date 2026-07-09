Regionalliga-Spielplan endlich da! - 1860 hat am 1. Spieltag frei

Zwei Wochen vorm Eröffnungsspiel ist er endlich da: Der Spielplan der Regionalliga Bayern! Bislang war nur klar, dass der TSV Aubstadt und der 1. FC Schweinfurt 05 am Donnerstag, den 23. Juli das Eröffnungsspiel bestreiten. Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat dem Wunsch des größten Zugpferds TSV 1860 München entsprochen, die Löwen haben am 1. Spieltag spielfrei und starten erst am 2. Spieltag (01.08.) mit der Auswärtspartie in Schweinfurt in die neue Saison 2026/27. Das verschafft dem in den Amateurfußball abgestürzten Traditionsklub zumindest eine Woche mehr Zeit, sich neu aufzustellen. Im Unklaren lassen die Löwen weiterhin nicht nur ihre Fans. Offiziell hat sich der Verein immer noch nicht positioniert, ob es mit Coach Alper Kayabunar an der Seitenlinie in die Saison gehen wird.
Das erste Münchner Stadtderby der Saison zwischen den Löwen und der Profireserve des FC Bayern soll am Samstag, den 17. Oktober angepfiffen werden. Und so sehen die ersten fünf Spieltage aus:
1. Spieltag
Eröffnungsspiel
Do, 23.07. 19 Uhr TSV Aubstadt - 1. FC Schweinfurt 05 (LIVE BR24Sport)
Fr, 24.07. SpVgg Bayreuth - FC Augsburg II
Fr, 24.07. TSV Landsberg - FC Memmingen
Fr, 24.07. VfB Eichstätt - FV Illertissen
Fr, 24.07. FC Bayern München II - SC Eltersdorf
Fr, 24.07. TSV Schwaben Augsburg - TSV Buchbach
Fr, 24.07. SpVgg Ansbach - SV Wacker Burghausen
Fr, 24.07. DJK Vilzing - 1. FC Nürnberg II
Sa, 25.07. SpVgg Unterhaching - SpVgg Greuther Fürth II
Spielfrei: TSV 1860 München
2. Spieltag
Fr, 31.07. FV Illertissen - TSV Schwaben Augsburg
Fr, 31.07 TSV Buchbach - VfB Eichstätt
Fr, 31.07 SV Wacker Burghausen - FC Bayern München II
Fr, 31.07 SC Eltersdorf - DJK Vilzing
Fr, 31.07 1. FC Nürnberg II - SpVgg Unterhaching
Sa, 01.08. 1. FC Schweinfurt 05 - TSV 1860 München
Sa, 01.08. SpVgg Greuther Fürth II - SpVgg Bayreuth
Sa, 01.08. FC Augsburg II - TSV Landsberg
Sa, 01.08. FC Memmingen - SpVgg Ansbach
Spielfrei: TSV Aubstadt
3. Spieltag
Fr, 07.08. SpVgg Bayreuth - FC Memmingen
Fr, 07.08. TSV Landsberg - FV Illertissen
Fr, 07.08. TSV 1860 München - FC Augsburg II
Fr, 07.08. TSV Aubstadt - SV Wacker Burghausen
Fr, 07.08. TSV Schwaben Augsburg - VfB Eichstätt
Fr, 07.08. 1. FC Nürnberg II - TSV Buchbach
Sa, 08.08. SpVgg Unterhaching - SC Eltersdorf
Sa, 08.08. DJK Vilzing - SpVgg Greuther Fürth II
Sa, 08.08. FC Bayern München II - 1. FC Schweinfurt 05
Spielfrei: SpVgg Ansbach
4. Spieltag
Fr, 14.08. FV Illertissen - SpVgg Unterhaching
Fr, 14.08. TSV Buchbach - TSV Aubstadt
Fr, 14.08. SV Wacker Burghausen - TSV Schwaben Augsburg
Fr, 14.08. SC Eltersdorf - 1. FC Nürnberg II
Fr, 14.08. VfB Eichstätt - SpVgg Ansbach
Sa, 15.08. SpVgg Greuther Fürth II - TSV Landsberg
Sa, 15.08. 1. FC Schweinfurt 05 - SpVgg Bayreuth
Sa, 15.08. FC Augsburg II - DJK Vilzing
So, 16.08. FC Memmingen - TSV 1860 München
Spielfrei: FC Bayern München II
5. Spieltag
Fr, 21.08. SpVgg Bayreuth - FV Illertissen
Fr, 21.08. FC Bayern München II - FC Memmingen
Fr, 21.08. TSV Landsberg - VfB Eichstätt
Fr, 21.08. TSV Aubstadt - TSV 1860 München
Fr, 21.08. TSV Schwaben Augsburg - FC Augsburg II
Fr, 21.08. SpVgg Ansbach - TSV Buchbach
Fr, 21.08. SC Eltersdorf - SpVgg Greuther Fürth II
Fr, 21.08. 1. FC Nürnberg II - SV Wacker Burghausen
Sa, 22.08. DJK Vilzing - 1. FC Schweinfurt 05
Spielfrei: SpVgg Unterhaching
>>>Hier geht`s zum kompletten Spielplan der Regionalliga Bayern 2026/27!