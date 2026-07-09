Regionalliga-Spielplan endlich da! - 1860 hat am 1. Spieltag frei Zwei Wochen vor Saisonstart haben die 19 Klubs nun Klarheit von Mathias Willmerdinger · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Objekt(e) der Begierde: Am Saisonende werden wieder die Meistermedaillen in der Regionalliga Bayern vergeben. – Foto: Imago Images

Zwei Wochen vorm Eröffnungsspiel ist er endlich da: Der Spielplan der Regionalliga Bayern! Bislang war nur klar, dass der TSV Aubstadt und der 1. FC Schweinfurt 05 am Donnerstag, den 23. Juli das Eröffnungsspiel bestreiten. Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat dem Wunsch des größten Zugpferds TSV 1860 München entsprochen, die Löwen haben am 1. Spieltag spielfrei und starten erst am 2. Spieltag (01.08.) mit der Auswärtspartie in Schweinfurt in die neue Saison 2026/27. Das verschafft dem in den Amateurfußball abgestürzten Traditionsklub zumindest eine Woche mehr Zeit, sich neu aufzustellen. Im Unklaren lassen die Löwen weiterhin nicht nur ihre Fans. Offiziell hat sich der Verein immer noch nicht positioniert, ob es mit Coach Alper Kayabunar an der Seitenlinie in die Saison gehen wird.



Das erste Münchner Stadtderby der Saison zwischen den Löwen und der Profireserve des FC Bayern soll am Samstag, den 17. Oktober angepfiffen werden. Und so sehen die ersten fünf Spieltage aus:

1. Spieltag

Eröffnungsspiel

Do, 23.07. 19 Uhr TSV Aubstadt - 1. FC Schweinfurt 05 (LIVE BR24Sport)



Fr, 24.07. SpVgg Bayreuth - FC Augsburg II

Fr, 24.07. TSV Landsberg - FC Memmingen

Fr, 24.07. VfB Eichstätt - FV Illertissen

Fr, 24.07. FC Bayern München II - SC Eltersdorf

Fr, 24.07. TSV Schwaben Augsburg - TSV Buchbach

Fr, 24.07. SpVgg Ansbach - SV Wacker Burghausen

Fr, 24.07. DJK Vilzing - 1. FC Nürnberg II

Sa, 25.07. SpVgg Unterhaching - SpVgg Greuther Fürth II

Spielfrei: TSV 1860 München

2. Spieltag

Fr, 31.07. FV Illertissen - TSV Schwaben Augsburg

Fr, 31.07 TSV Buchbach - VfB Eichstätt

Fr, 31.07 SV Wacker Burghausen - FC Bayern München II

Fr, 31.07 SC Eltersdorf - DJK Vilzing

Fr, 31.07 1. FC Nürnberg II - SpVgg Unterhaching

Sa, 01.08. 1. FC Schweinfurt 05 - TSV 1860 München

Sa, 01.08. SpVgg Greuther Fürth II - SpVgg Bayreuth

Sa, 01.08. FC Augsburg II - TSV Landsberg

Sa, 01.08. FC Memmingen - SpVgg Ansbach

Spielfrei: TSV Aubstadt 3. Spieltag

Fr, 07.08. SpVgg Bayreuth - FC Memmingen

Fr, 07.08. TSV Landsberg - FV Illertissen

Fr, 07.08. TSV 1860 München - FC Augsburg II

Fr, 07.08. TSV Aubstadt - SV Wacker Burghausen

Fr, 07.08. TSV Schwaben Augsburg - VfB Eichstätt

Fr, 07.08. 1. FC Nürnberg II - TSV Buchbach

Sa, 08.08. SpVgg Unterhaching - SC Eltersdorf

Sa, 08.08. DJK Vilzing - SpVgg Greuther Fürth II

Sa, 08.08. FC Bayern München II - 1. FC Schweinfurt 05

Spielfrei: SpVgg Ansbach



