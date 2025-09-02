 2025-09-02T12:13:53.882Z

Allgemeines
Regionalliga-Spieler zieht es in die Oberliga

Janis Gesell verlässt die SG Sonnenhof Großaspach und wechselt zum FSV Hollenbach.

Der Regionalligist SG Sonnenhof Großaspach hat nach dem Abschied von Niklas Mohr heute einen weiteren Abgang zu vermelden. Ab sofort nicht mehr für den Dorfklub im Einsatz ist Janis Gesell. Der 20-Jährige schließt sich mit sofortiger Wirkung dem FSV Hollenbach in der Oberliga an.

Der Defensiv-Allrounder kam im Sommer 2023 aus der U19 der Hollenbacher in die Nachwuchsabteilung der SG und schaffte als noch U19- spielberechtigter Akteur ebenfalls den Sprung in die Herren-Mannschaft. Seitdem kam Gesell in 24 Pflichtspielen für die Aspacher zum Einsatz, in denen er zwei Treffer vorbereitete.

Sportlicher Leiter, Julian Schieber: „Janis kam ganz offen und transparent mit der Bitte auf uns zu, eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen, um möglichst viel Spielpraxis zu sammeln. Diesem Wunsch haben wir dann letztendlich auch zugestimmt unter der Berücksichtigung, dass wir auf dieser Position weiterhin gut aufgestellt sind. Wir wünschen ihm für seine Zukunft weiterhin alles Gute.“

Janis Gesell: „Ich hatte eine wirklich tolle Zeit hier in Aspach, mit dem absoluten Highlight des Doublegewinns am Ende der abgelaufenen Saison. Für mich ist es in meiner jetzigen Situation aber wichtig, dass ich möglichst viel spiele und daher war es für mich nach reiflicher Überlegung nun an der Zeit, diesen Schritt zu gehen. Ich wünsche dem gesamten Verein für die Zukunft nur das Beste und freue mich auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen.“

