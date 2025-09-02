Regionalliga-Spieler zieht es in die Oberliga

Der Regionalligist SG Sonnenhof Großaspach hat nach dem Abschied von Niklas Mohr heute einen weiteren Abgang zu vermelden. Ab sofort nicht mehr für den Dorfklub im Einsatz ist Janis Gesell. Der 20-Jährige schließt sich mit sofortiger Wirkung dem FSV Hollenbach in der Oberliga an.

Der Defensiv-Allrounder kam im Sommer 2023 aus der U19 der Hollenbacher in die Nachwuchsabteilung der SG und schaffte als noch U19- spielberechtigter Akteur ebenfalls den Sprung in die Herren-Mannschaft. Seitdem kam Gesell in 24 Pflichtspielen für die Aspacher zum Einsatz, in denen er zwei Treffer vorbereitete.

Sportlicher Leiter, Julian Schieber: „Janis kam ganz offen und transparent mit der Bitte auf uns zu, eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen, um möglichst viel Spielpraxis zu sammeln. Diesem Wunsch haben wir dann letztendlich auch zugestimmt unter der Berücksichtigung, dass wir auf dieser Position weiterhin gut aufgestellt sind. Wir wünschen ihm für seine Zukunft weiterhin alles Gute.“