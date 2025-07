Regionalliga-Spieler zieht es in die Oberliga

Schmidts, ein waschechter Göppinger Junge, schnürte bereits in der Saison 2017/18 die Fußballschuhe für den GSV und absolvierte damals alle 34 Oberliga-Spiele für unseren Verein. Nach seinem Wechsel zum SSV Ulm konnte er seine beeindruckende Karriere fortsetzen und kam in den vergangenen Jahren auf über 170 Einsätze in der Regionalliga Südwest – für den SSV Ulm 1846 Fußball und die Stuttgarter Kickers.

Neben seiner fußballerischen Erfahrung bringt Marcel auch lokale Verbundenheit mit: Er arbeitet beruflich in Göppingen und kennt die Stadt sowie das Umfeld bestens. Mit seiner Rückkehr zum GSV schließt sich für ihn und den Verein ein Kreis, auf den beide Seiten stolz sind.