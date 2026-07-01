Regionalliga-Spieler wechselt zum ehemaligen Zweitligisten

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Die TSG Balingen, Absteiger aus der Regionalliga Südwest in die Oberliga Baden-Württemberg, verliert Denis Latifovic an die SpVgg Bayreuth. Der 27-jährige Mittelfeldspieler schließt sich dem Regionalligisten aus Bayern an. Nach seinem bereits feststehenden Abschied ist damit die nächste Station des erfahrenen Spielers für die kommende Saison in Bayreuth geklärt worden.

Latifovic kam in der vergangenen Saison für Balingen auf 30 Einsätze in der Regionalliga Südwest und erzielte zwei Tore. Ein Jahr zuvor war er mit 31 Spielen, vier Treffern und einer Vorlage ein wichtiger Bestandteil der Oberliga-Mannschaft. Insgesamt weist seine Bilanz 188 Spiele, 21 Tore und elf Assists aus. Seine Erfahrung sammelte er vor allem in der Oberliga Baden-Württemberg und der Regionalliga Südwest. Über mehrere Jahre hinweg war er damit auf anspruchsvollem Amateurfußball-Niveau regelmäßig gefragt.

Vor seiner Zeit in Balingen war Latifovic beim SGV Freiberg und beim 1. CfR Pforzheim aktiv. Für Pforzheim absolvierte er in zwei Oberliga-Spielzeiten 49 Partien, erzielte zwei Tore und bereitete sechs Treffer vor. Auch für Freiberg kam er mehrfach in der Oberliga zum Einsatz, ehe er 2023/24 dort erste Minuten in der Regionalliga sammelte. Weitere Stationen waren der FSV 08 Bietigheim-Bissingen und der Nachwuchs des 1. FC Heidenheim, für den er in der A-Junioren-Oberliga spielte.

Mit dem Wechsel zur SpVgg Bayreuth schließt sich Latifovic einem traditionsreichen Verein an. Die Altstadt spielte in der Vergangenheit lange Jahre in der 2. Bundesliga, befindet sich nach dem Drittliga-Abstieg 2023 aber weiter in der Regionalliga Bayern. Für Bayreuth geht es damit in das vierte Jahr auf diesem Niveau. Latifovic bringt dafür Erfahrung, Robustheit und Spielpraxis mit. Im Mittelfeld kann er dem Team zusätzliche Stabilität geben.