Regionalliga-Spieler wechselt in die Oberliga

Nick wechselte zur Saison 2024/2025 von der U19 des FC Viktoria Berlin zum FSV 63. In der abgelaufenen Saison kam Nick auf sechs Einsätze in unserer „Ersten“ und wurde im Winter an Grün-Weiß Ahrensfelde verliehen. Nun wechselt Nick fest in die Oberliga zum SV Lichtenberg 47.

So sehen die nächsten drei Spieltage in der Regionalliga Nordost aus:

2. Spieltag

Do., 31.07.25 19:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - Hallescher FC

Fr., 01.08.25 19:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - VSG Altglienicke

Fr., 01.08.25 19:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - Hertha BSC II

Fr., 01.08.25 19:00 Uhr BFC Dynamo - FC Rot-Weiß Erfurt

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr Greifswalder FC - BSG Chemie Leipzig

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr FC Eilenburg - FSV Zwickau

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - Chemnitzer FC

So., 03.08.25 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz - SV Babelsberg 03

So., 03.08.25 14:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - BFC Preussen



3. Spieltag

Fr., 08.08.25 19:00 Uhr Hertha BSC II - FC Eilenburg

Fr., 08.08.25 19:00 Uhr VSG Altglienicke - FC Carl Zeiss Jena

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr Hallescher FC - FC Hertha 03 Zehlendorf

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr SV Babelsberg 03 - FSV Zwickau

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr BFC Preussen - BFC Dynamo

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - FSV 63 Luckenwalde

So., 10.08.25 14:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - ZFC Meuselwitz

So., 10.08.25 14:00 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt - Greifswalder FC

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr Chemnitzer FC - BSG Chemie Leipzig



4. Spieltag

Fr., 22.08.25 19:00 Uhr FSV Zwickau - FC Carl Zeiss Jena

Fr., 22.08.25 19:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - 1. FC Lokomotive Leipzig

Fr., 22.08.25 19:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - SV Babelsberg 03

Fr., 22.08.25 19:00 Uhr FC Eilenburg - VSG Altglienicke

Fr., 22.08.25 19:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - BFC Preussen

Sa., 23.08.25 14:00 Uhr Chemnitzer FC - 1. FC Magdeburg II

Sa., 23.08.25 14:00 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt - Hallescher FC

So., 24.08.25 14:00 Uhr Greifswalder FC - Hertha BSC II

So., 24.08.25 14:00 Uhr BFC Dynamo - ZFC Meuselwitz