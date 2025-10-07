Regionalliga-Spieler kehrt zum Oberligisten zurück

– Foto: Verein / FuPa-Grafik

Mit Jakob Reichenbach kehrt ein 21-jähriger Verteidiger an den Vogelgesang zurück, der schon in 49 Pflichtspielen das Optik-Trikot trug.





Ein unerwartetes Wiedersehen

Beim 2:2 gegen den SV Lichtenberg 47 am vergangenen Freitag ahnte noch niemand, dass es für die Fans einen besonderen Moment geben würde. Nach dem Abpfiff gingen die Spieler des FSV Optik Rathenow auf ihre Ehrenrunde. Mitten unter ihnen tauchte ein bekanntes Gesicht auf: Jakob Reichenbach. Der 1,94 Meter große Verteidiger, einst fester Bestandteil des Teams, war plötzlich wieder da – und wird nun offiziell erneut Teil der Rathenower Mannschaft.

Stationen des Rückkehrers

Für Optik ist Reichenbach kein Unbekannter. Zwischen der Saison 2023/24 und der Hinrunde 2024/25 absolvierte er 41 Oberliga-Partien für Rathenow. Insgesamt kommt er auf 49 Pflichtspieleinsätze im roten Trikot, ehe er sich dem TSV Aubstadt anschloss. Dort spielte er in der Regionalliga Bayern sowie in der zweiten Mannschaft in der Landesliga Nordwest. Zuvor trug er bereits das Trikot des FC Augsburg in der U19-Bundesliga. Trotz aller Stationen blieb der Eindruck in Rathenow stark – und nun ist er zurück. Stabilität für die Defensive

Die Zahlen sprechen für sich. In der NOFV-Oberliga Nord 2025/26 steht Optik Rathenow nach acht Spielen mit nur fünf Punkten auf Rang 14. Elf Tore erzielte das Team, doch mit 20 Gegentreffern offenbarte sich eine Lücke in der Defensive. Genau dort soll Reichenbach ansetzen. Seine Größe, Erfahrung und seine Rathenower Vergangenheit machen ihn zu einer sofortigen Verstärkung.