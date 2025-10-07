Regionalliga-Spieler kehrt zum Oberligisten zurück

Mit Jakob Reichenbach kehrt ein 21-jähriger Verteidiger an den Vogelgesang zurück, der schon in 49 Pflichtspielen das Optik-Trikot trug.
Ein unerwartetes Wiedersehen
Beim 2:2 gegen den SV Lichtenberg 47 am vergangenen Freitag ahnte noch niemand, dass es für die Fans einen besonderen Moment geben würde. Nach dem Abpfiff gingen die Spieler des FSV Optik Rathenow auf ihre Ehrenrunde. Mitten unter ihnen tauchte ein bekanntes Gesicht auf: Jakob Reichenbach. Der 1,94 Meter große Verteidiger, einst fester Bestandteil des Teams, war plötzlich wieder da – und wird nun offiziell erneut Teil der Rathenower Mannschaft.
Stationen des Rückkehrers
Für Optik ist Reichenbach kein Unbekannter. Zwischen der Saison 2023/24 und der Hinrunde 2024/25 absolvierte er 41 Oberliga-Partien für Rathenow. Insgesamt kommt er auf 49 Pflichtspieleinsätze im roten Trikot, ehe er sich dem TSV Aubstadt anschloss. Dort spielte er in der Regionalliga Bayern sowie in der zweiten Mannschaft in der Landesliga Nordwest. Zuvor trug er bereits das Trikot des FC Augsburg in der U19-Bundesliga. Trotz aller Stationen blieb der Eindruck in Rathenow stark – und nun ist er zurück.
Stabilität für die Defensive
Die Zahlen sprechen für sich. In der NOFV-Oberliga Nord 2025/26 steht Optik Rathenow nach acht Spielen mit nur fünf Punkten auf Rang 14. Elf Tore erzielte das Team, doch mit 20 Gegentreffern offenbarte sich eine Lücke in der Defensive. Genau dort soll Reichenbach ansetzen. Seine Größe, Erfahrung und seine Rathenower Vergangenheit machen ihn zu einer sofortigen Verstärkung.
Ein bekanntes Umfeld
Die Fans kennen ihn, die Mitspieler auch. Reichenbach kehrt in ein Umfeld zurück, das ihm vertraut ist. Schon in seinen ersten Oberliga-Saisons bei Optik sammelte er wertvolle Erfahrung und erarbeitete sich Anerkennung. Dass er sich nach einem Jahr bei Aubstadt nun wieder für Rathenow entschieden hat, zeigt die enge Bindung an den Verein. Für das Team ist es ein wichtiges Signal in einer schwierigen Phase.
Blick auf die Tabelle
Die aktuelle Lage in der Oberliga Nord ist angespannt. Während Hansa Rostock II die Tabelle mit 19 Punkten anführt, hat Optik Rathenow einen schweren Stand. Mit nur einem Sieg, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen ist der Druck groß. Verstärkungen wie Reichenbach könnten daher entscheidend sein, um die Trendwende einzuleiten.
Fokus auf den Pokal
Die nächste Aufgabe wartet bereits: Am Samstag, 11. Oktober, empfängt der FSV Optik Rathenow im Achtelfinale des Landespokals Brandenburg den RSV Eintracht 1949. Ein Duell zweier Oberligisten, das für beide wegweisend sein kann. Für Optik bietet es die Gelegenheit, mit dem Rückenwind der Rückkehr von Reichenbach neue Energie zu schöpfen und ein sportliches Ausrufezeichen zu setzen.