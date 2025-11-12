Regionalliga: Spiele des 18. und 19. Spieltags genau terminiert

 2025-10-30T14:25:35.653Z

Der NOFV hat die Spieltage 18 und 19 der Regionalliga Nordost terminiert. Die Ansetzungen sind mit den Sicherheitsbehörden und TV-Partnern abgestimmt. So sehen die genauen Termine aus:

18. Spieltag
Fr., 05.12.25 19:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - FSV Zwickau
Fr., 05.12.25 19:00 Uhr BFC Dynamo - Hallescher FC
Sa., 06.12.25 14:00 Uhr Greifswalder FC - Chemnitzer FC
Sa., 06.12.25 14:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - VSG Altglienicke
Sa., 06.12.25 14:00 Uhr FC Eilenburg - BFC Preussen
Sa., 06.12.25 14:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - FC Rot-Weiß Erfurt
So., 07.12.25 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - SV Babelsberg 03
So., 07.12.25 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz - Hertha BSC II
So., 07.12.25 14:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - BSG Chemie Leipzig

19. Spieltag
Fr., 12.12.25 19:00 Uhr VSG Altglienicke - 1. FC Lokomotive Leipzig
Fr., 12.12.25 19:00 Uhr SV Babelsberg 03 - ZFC Meuselwitz
Sa., 13.12.25 13:00 Uhr BFC Preussen - FC Hertha 03 Zehlendorf
Sa., 13.12.25 14:00 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt - BFC Dynamo
Sa., 13.12.25 14:00 Uhr Chemnitzer FC - FSV 63 Luckenwalde
So., 14.12.25 14:00 Uhr Hallescher FC - 1. FC Magdeburg II
So., 14.12.25 14:00 Uhr FSV Zwickau - FC Eilenburg
So., 14.12.25 14:00 Uhr Hertha BSC II - FC Carl Zeiss Jena
So., 14.12.25 14:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - Greifswalder FC

So sieht die Tabelle aus:

1. 1. FC Lokomotive Leipzig 15 12-1-2 30:9 37
2. FC Carl Zeiss Jena 15 11-3-1 32:11 36
3. FC Rot-Weiß Erfurt 15 8-5-2 30:21 29
4. VSG Altglienicke 15 8-3-4 21:15 27
5. BFC Preussen (Auf) 15 7-4-4 24:21 25
6. FSV Zwickau 15 7-4-4 20:17 25
7. Hallescher FC 15 7-3-5 21:17 24
8. FSV 63 Luckenwalde 15 7-2-6 17:19 23
9. Chemnitzer FC 15 6-4-5 23:21 22
10. 1. FC Magdeburg II (Auf) 15 6-2-7 26:18 20
11. Hertha BSC II 15 4-6-5 22:30 18
12. SV Babelsberg 03 15 4-4-7 22:26 16
13. ZFC Meuselwitz 15 3-6-6 16:23 15
14. BFC Dynamo 15 4-3-8 18:27 15
15. Greifswalder FC 15 3-5-7 17:23 14
16. BSG Chemie Leipzig 14 3-1-10 11:20 10
17. FC Eilenburg 15 1-5-9 14:29 8
18. FC Hertha 03 Zehlendorf 14 1-3-10 11:28 6

