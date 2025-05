Regionalliga: So können Velbert, Schonnebeck oder ETB aufsteigen

In der Oberliga Niederrhein steht am kommenden Wochenende der 34. und letzte Spieltag der Saison an. Alle Absteiger stehen seit Sonntag fest, Rest-Hoffnungen auf den Verbleib gibt es noch wegen der unklaren Situation des KFC Uerdingen. Hier gibt es aber gleich mehrere Parteien, die den Traditionsverein fortführen wollen. Sportlich geht es noch um die größte Entscheidung: Wer wird Meister und steigt in die Regionalliga West auf? Im Rennen sind die SSVg Velbert, die SpVg Schonnebeck und der ETB Schwarz-Weiß Essen.