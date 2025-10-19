Regionalliga: SG Sonnenhof Großaspach mit 1:1 beim SGV Freiberg

1:1-Unentschieden hieß es am Ende der abgelaufenen 90 Minuten im Spiel der Regionalliga Südwest zwischen dem SGV Freiberg Fußball und der SG Sonnenhof Großaspach. Und dieses Ergebnis ging auch in Ordnung, hatten die Gastgeber zunächst den besseren Start erwischt und gute Möglichkeiten gehabt, hätte aber auch die SG nach dem Ausgleichstreffer durchaus die Partie komplett auf ihre Seite drehen können.

Und auch bei der darauffolgenden Torraumszene war Aluminium im Spiel. Nach einem Freistoß aus dem linken Halbfeld herrschte kurzzeitig wildes Durcheinander im Aspacher Strafraum. Paul Polauke kam aus kurzer Distanz zum Abstauber, setzte diesen allerdings - zum Glück für die SG - an den Querbalken (26.). Die Reinhardt-Elf hatte im Gegenzug immer wieder vielversprechende Ballgewinne im Zentrum, schaffte es aber nicht, die darauffolgende Umschaltaktion in eine wirklich gefährliche Möglichkeit auszuspielen. Somit blieb es beim torlosen ersten Durchgang.

Die Anfangsphase begann relativ verhalten. Beide Teams tasteten sich ab, wollten nicht zu viel riskieren und das meiste Geschehen spielte sich auf Höhe der Mittellinie in den Zweikämpfen ab. Den ersten Hochkaräter hatte Gal Grobelnik dann zugunsten des SGV in der 21. Spielminute. Der Freiberger -Angreifer hatte viel Platz und Zeit und kam anschließend zum Abschluss kurz vor der Strafraumkante. Doch Reule reagierte glänzend und konnte den Ball mit den Fingerspitzen gerade noch an den rechten Pfosten lenken.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Hausherren den Druck und wurden kurze Zeit später dann auch belohnt: Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff scheiterte Leon Petö frei stehend vor Reule noch an dessen Monsterparade, doch in der darauffolgenden Aktion war dann auch der Aspacher Schlussmann machtlos. Marius Kohl wurde per langem Ball auf die Reise geschickt - allerdings wie sich später anhand des vorliegenden Video-Materials herausstellen sollte aus abseitsverdächtiger Position - und ließ Reule bei seinem wuchtigen Abschluss ins rechte untere Eck keinerlei Abwehrchance (53.). Die Führung für den Sport- und Gesangsverein.

Doch der Dorfklub gab sich nicht auf und bewies - wie so oft schon in dieser Saison - enorme Mentalität gepaart mit echten Comeback-Qualitäten. Michael Kleinschrodt versetzte den zahlreichen mitgereisten rot-schwarzen Anhang in der 72. Spielminute mit seinem Ausgleichstreffer schließlich in Ekstase. Nach einem langen Einwurf von Leon Maier schaltete der Stürmer in der Box von allen Beteiligten am schnellsten und netzte ein zum 1:1.

Und die besseren Möglichkeiten in der Schlussphase hatte dann die SG: Nur wenige Minuten später kam Arbnor Nuraj im Strafraum zum Kopfball, doch SGV-Keeper Benedikt Grawe lenkte den Ball noch sehenswert über den Querbalken zur Ecke (78.). Doch am Ende sollte dann kein Ball mehr im Netz zappeln und damit blieb es bei einer für beide Seiten gerechten Punkteteilung.



Die nächste Partie

Am kommenden Samstag, 25.10., empfängt die SG Sonnenhof Großaspach dann den Bahlinger SC zum Heimspiel. Anpfiff der Partie in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach ist um 14 Uhr.