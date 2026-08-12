Regionalliga: Schwierige Aufgabe für Chemie Leipzig

Die BSG Chemie Leipzig wartet am fünften Spieltag der Regionalliga Nordost auf den FC Carl Zeiss Jena. Nach dem 1:1 beim RSV Eintracht 1949 steht für Chemie am Freitagabend das nächste Ligaspiel an. Die vergangenen Duelle mit Jena machen deutlich, welche Herausforderung die Leipziger erwartet.
Der Blick geht nach vorn
Für die BSG Chemie Leipzig richtet sich der Blick auf den fünften Spieltag der Regionalliga Nordost. Am Freitag, 14. August, empfängt Chemie den FC Carl Zeiss Jena. Anstoß im Alfred-Kunze-Sportpark ist um 19 Uhr. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Lukas Pilz.
Nach dem jüngsten Spiel ist die Vorfreude allerdings mit dem klaren Wunsch verbunden, wieder einen Schritt nach vorn zu machen. In der vergangenen Partie beim RSV Eintracht 1949 musste sich Chemie mit einem 1:1 begnügen. Nun wartet mit Jena ein Gegner, gegen den die Leipziger zuletzt schmerzhafte Erfahrungen gemacht haben.
Ein Punkt in Brandenburg
Am Samstag, 8. August, trat Chemie beim RSV Eintracht 1949 im Preussenstadion an. 963 Zuschauer sahen eine Partie, in der die Leipziger zunächst in Rückstand gerieten. Die Begegnung begann um 14 Uhr.
Für einen Rückschlag sorgte bereits die 20. Minute: Marc Enke sah die Rote Karte. Chemie musste damit in Unterzahl weiterspielen. Dennoch gelang es der Mannschaft, die Partie lange offen zu halten und selbst einen Treffer zu erzielen.
Wendt bringt Chemie in Führung
In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schlug Chemie zu. Philipp Wendt erzielte in der 45.+2 Minute das 1:0 für die Leipziger. Mit der Führung ging Chemie in die Pause – trotz der bereits ausgesprochenen Roten Karte gegen Enke.
Der Treffer war ein wichtiger Moment in einer Partie, die für Chemie durch die Unterzahl zusätzlich erschwert worden war. Doch die Führung hielt nicht bis zum Ende.
Kukanda gleicht aus
In der 52. Minute fiel der Ausgleich. Nathanael Kukanda traf zum 1:1. Damit war die Partie wieder ausgeglichen. Weitere Tore gab es nicht. Chemie nahm einen Punkt aus dem Preussenstadion mit.
Jena kommt nach Leipzig
Mit dem Carl Zeiss wartet am Freitag ein Gegner, gegen den die Bilanz aus Sicht von Chemie Leipzig deutlich ausfällt. Vor Beginn der Partie stehen bei den Chemikern gerade einmal fünf Siege und ein Unentschieden bei 13 Niederlagen zu Buche.
Die jüngsten Ergebnisse sprechen dabei ebenfalls eine klare Sprache. Am 21. Februar 2026 unterlag Chemie in Jena mit 1:2. Am 2. September 2025 verlor Chemie im Alfred-Kunze-Sportpark mit 0:2.
Die jüngsten Duelle tun weh
Noch deutlicher waren die beiden Begegnungen aus der Saison 2024/25. Am 18. Mai 2025 verlor Chemie zu Hause mit 0:3. Bereits am 30. November 2024 setzte es in Jena eine 0:5-Niederlage.
Vier Spiele, vier Niederlagen: Die jüngere Bilanz gegen Carl Zeiss Jena ist für Chemie Leipzig ernüchternd. Gerade deshalb bekommt das kommende Heimspiel eine besondere Bedeutung. Die Mannschaft hat die Chance, die Serie aus eigener Sicht zu durchbrechen – vor den eigenen Zuschauern im Alfred-Kunze-Sportpark.
Heimspiel unter Flutlicht
Am Freitagabend um 19 Uhr steht Chemie damit vor der nächsten Aufgabe in der Regionalliga Nordost. Nach dem 1:1 bei Stahnsdorf geht es gegen einen Gegner, der in den vergangenen Duellen regelmäßig die Oberhand behielt.