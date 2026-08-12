Regionalliga: Schwierige Aufgabe für Chemie Leipzig

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Die BSG Chemie Leipzig wartet am fünften Spieltag der Regionalliga Nordost auf den FC Carl Zeiss Jena. Nach dem 1:1 beim RSV Eintracht 1949 steht für Chemie am Freitagabend das nächste Ligaspiel an. Die vergangenen Duelle mit Jena machen deutlich, welche Herausforderung die Leipziger erwartet.

Für die BSG Chemie Leipzig richtet sich der Blick auf den fünften Spieltag der Regionalliga Nordost. Am Freitag, 14. August, empfängt Chemie den FC Carl Zeiss Jena. Anstoß im Alfred-Kunze-Sportpark ist um 19 Uhr. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Lukas Pilz.

Nach dem jüngsten Spiel ist die Vorfreude allerdings mit dem klaren Wunsch verbunden, wieder einen Schritt nach vorn zu machen. In der vergangenen Partie beim RSV Eintracht 1949 musste sich Chemie mit einem 1:1 begnügen. Nun wartet mit Jena ein Gegner, gegen den die Leipziger zuletzt schmerzhafte Erfahrungen gemacht haben.

Am Samstag, 8. August, trat Chemie beim RSV Eintracht 1949 im Preussenstadion an. 963 Zuschauer sahen eine Partie, in der die Leipziger zunächst in Rückstand gerieten. Die Begegnung begann um 14 Uhr.

Für einen Rückschlag sorgte bereits die 20. Minute: Marc Enke sah die Rote Karte. Chemie musste damit in Unterzahl weiterspielen. Dennoch gelang es der Mannschaft, die Partie lange offen zu halten und selbst einen Treffer zu erzielen.

Wendt bringt Chemie in Führung

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schlug Chemie zu. Philipp Wendt erzielte in der 45.+2 Minute das 1:0 für die Leipziger. Mit der Führung ging Chemie in die Pause – trotz der bereits ausgesprochenen Roten Karte gegen Enke.

Der Treffer war ein wichtiger Moment in einer Partie, die für Chemie durch die Unterzahl zusätzlich erschwert worden war. Doch die Führung hielt nicht bis zum Ende.

Kukanda gleicht aus

In der 52. Minute fiel der Ausgleich. Nathanael Kukanda traf zum 1:1. Damit war die Partie wieder ausgeglichen. Weitere Tore gab es nicht. Chemie nahm einen Punkt aus dem Preussenstadion mit.