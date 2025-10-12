Regionalliga: SC Freiburg II siegt souverän – Kassel gewinnt Derby

+++

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

+++

SC Freiburg II – FFC Wacker München 3:0

Der SC Freiburg II zeigte vor 75 Zuschauern eine souveräne Vorstellung und sicherte sich einen klaren 3:0-Heimsieg gegen den FFC Wacker München. Weena Simmen avancierte zur Matchwinnerin, als sie ihre Mannschaft in der 29. Minute in Führung brachte und in der 70. Minute mit ihrem zweiten Treffer nachlegte. Rebecca Rummel setzte in der 83. Minute mit dem 3:0 den Schlusspunkt. Freiburg dominierte über weite Strecken und ließ defensiv kaum etwas zu.

VfL Herrenberg – Karlsruher SC 0:3

Der Karlsruher SC ließ beim Gastspiel in Herrenberg keine Zweifel aufkommen. Mathilda Dillmann sorgte mit einem Doppelschlag in der 19. und 24. Minute früh für klare Verhältnisse. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste tonangebend, und Melissa Zweigner-Genzer erhöhte in der 72. Minute auf 3:0. Trotz großer kämpferischer Leistung der Gastgeberinnen blieb der KSC das spielbestimmende Team und nahm drei Punkte mit.

KSV Hessen Kassel – Kickers Offenbach 3:2

Vor 1032 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Derby mit offenem Schlagabtausch. Johanna Hildebrandt brachte Kassel bereits in der 7. Minute in Führung, doch Leonie Gosch glich kurz darauf (12.) für Offenbach aus. Sharon Braun (31.) und erneut Hildebrandt (57.) schossen die Gastgeberinnen mit 3:1 in Front, bevor Nataša Petrov in der 77. Minute den Anschlusstreffer erzielte. In einer intensiven Schlussphase verteidigte Kassel den Vorsprung mit großem Einsatz und feierte einen emotionalen Heimsieg.

SG Haitz – SC Sand II 2:5

Ein turbulentes Spiel sahen die 200 Zuschauer in Haitz. Schon in der ersten Minute brachte Antonia Wittich die Gastgeberinnen überraschend in Führung. Doch der SC Sand II drehte das Spiel dank starker Offensivaktionen: Angelina Klopstein (33.), Celine Damoisy (50.) und Jana Wagner (72.) trafen zum 1:3. Evelyn Schön verkürzte zwar noch auf 2:3 (74.), aber Angela Migliazza entschied die Partie mit zwei späten Treffern (78. Foulelfmeter, 84.). Sand zeigte große Effizienz und sicherte sich letztlich den Auswärtssieg.

Spvgg Greuther Fürth – SV 67 Weinberg 1:1

Das fränkische Derby zwischen Fürth und Weinberg war umkämpft bis zur letzten Minute. Ann-Kathrin Wolfram brachte die Gastgeberinnen per Foulelfmeter in der 41. Minute in Führung. Anna Horwath gelang in der 67. Minute der Ausgleich für Weinberg. In der Schlussphase wurde es hitzig: Erst sah Anna Hofrichter (76./SV 67 Weinberg) Gelb-Rot, dann folgte in der Nachspielzeit auch Emma Thornley (91./Fürth). Trotz der Unterzahl auf beiden Seiten blieb es beim 1:1-Unentschieden.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.