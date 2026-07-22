Regionalliga-Saisonauftakt im LIVESTREAM: "Abscht" vs. die "Schnüdel"

Die Teams der Regionalliga Bayern kommen auch 26/27 groß raus, mit wöchentlichen Livestreams. – Foto: BR24 Sport

Ein waschechtes Derby gibt's zum Auftakt der Regionalliga Bayern, wenn der TSV Aubstadt - in der Vorsaison stolzer Tabellen-6. - auf den Drittliga-Absteiger, den 1. FC Schweinfurt 05 - trifft. Wir präsentieren euch diesen unterfränkischen Kracher im BR24 Sport-Livestream. Der Stream und damit die Live-Übertragung startet - wie immer - fünf Minuten vor Anpfiff. Hier geht's zum ausführlichen Vorbericht der Partie. Und hier zum Liveticker der Partie.