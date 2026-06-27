Regionalliga-Saison im Blick: Atlas startet mit hoher Intensität Nach dem Oberliga-Aufstieg hat der SV Atlas Delmenhorst die Vorbereitung auf die neue Spielzeit aufgenommen von red · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Atlas Delmenhorst

Der SV Atlas Delmenhorst ist in die Vorbereitung auf seine erste Regionalliga-Saison gestartet. Trotz einiger personeller Ausfälle präsentierte sich der Kader bereits zum Auftakt engagiert und spielfreudig. Die Verantwortlichen nutzten den Trainingsbeginn zudem, um die Mannschaft auf die bevorstehenden Herausforderungen einzustimmen.

Mit der ersten offiziellen Trainingseinheit hat der SV Atlas Delmenhorst die Vorbereitung auf die kommende Regionalliga-Saison aufgenommen. Vor dem Gang auf den Trainingsplatz stand zunächst der obligatorische Fototermin mit den zahlreichen Neuzugängen auf dem Programm. Anschließend richteten Sportvorstand Bastian Fuhrken und Sportlicher Leiter Florian Schmidt das Wort an die Mannschaft. In ihrer Ansprache begrüßten sie die neuen Spieler, wünschten dem gesamten Kader eine erfolgreiche und verletzungsfreie Vorbereitung und machten zugleich deutlich, dass den Verein in den kommenden Wochen eine intensive Arbeitsphase erwartet. Ziel sei es, die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Regionalliga-Saison zu schaffen.

Hohes Tempo bereits in der ersten Einheit Personell musste das Trainerteam zum Auftakt auf einige Akteure verzichten. Neuzugang Niklas Tepe fehlte aufgrund einer Beerdigung entschuldigt, Tobias Fagerström und Alejo Sánchez Romero befanden sich noch im Urlaub. Cheftrainer Key Riebau konnte die Einheit krankheitsbedingt nicht begleiten und wurde von den Co-Trainern Lasse Otremba und Marcel Stegemann vertreten. Auf dem Platz legte die Mannschaft dennoch einen engagierten Start hin. Statt eines vorsichtigen Wiedereinstiegs präsentierte sich das Team von Beginn an mit hoher Intensität und viel Tempo. In Pass- und Kombinationsübungen sowie verschiedenen Spielformen zeigten die Spieler bereits zum Auftakt eine hohe technische Qualität und ein gutes Umschaltverhalten.