Regionalliga: RW Oberhausen holt den ersten Sieg der Saison

Aufatmen im Stadion Niederrhein. Rot-Weiß Oberhausen hat im dritten Anlauf die ersten Punkte der noch jungen Spielzeit in der Regionalliga West geholt. Im Duell mit dem Aufsteiger Bonner SC gab es einen klaren 3:1-Erfolg für die Kleeblätter, die in der Tabelle damit auf den elften Platz klettern.

Die Hausherren gingen mit ordentlich Druck in die Partie. Nach zuvor zwei sieglosen Partien musste RWO in der Regionalliga dringend punkten, um einem kompletten Fehlstart entgegenzuwirken. Mit dem frühen 1:0 durch Nico Klaß stellten die Kleeblätter schon früh die Weichen auf Sieg (13.). Gut zehn Minuten vor dem Pausenpfiff fand Massama Keita ein flaches Zuspiel im Strafraum. Der Bonner fackelte nicht lange und vollstreckte zum Ausgleich für die Rheinlöwen (39.).

Nach dem Seitenwechsel erhöhte RWO die Effektivität. Moritz Stoppelkamp (51.) und Matona-Glody Nyombo (59.) trafen und brachten den einstigen Bundesligisten wieder in Front. Daran änderte sich bis zum Abpfiff nichts mehr, sodass Oberhausen den ersten Sieg der Saison feiern konnte.

Nur noch einen ganz kleinen Schritt ist Rot-Weiß Oberhausen von einem gänzlich verpatzen Saisonauftakt entfernt. Nach zwei Niederlagen an den ersten beiden Spieltagen in der Regionalliga West bekommen es die Kleeblätter am Sonntag mit dem Aufsteiger Bonner SC zu tun. Der ist deutlich besser in die Spielzeit gekommen und dürfte sich auch in Oberhausen etwas Zählbares ausrechnen.

So haben sich Fans, Spieler und Verantwortliche von Rot-Weiß Oberhausen den Start in die neue Saison sicherlich nicht vorgestellt. Gleich am ersten Spieltag setzte es eine 0:2-Niederlage vor heimischem Publikum gegen den FC Gütersloh, eine Woche drauf folgte die knappe 0:1-Pleite bei der Reserve von Fortuna Düsseldorf. Ausgerechnet Routinier Moritz Stoppelkamp verpasste es kurz vor Schluss, per Strafstoß auszugleichen, womit es erneut ohne Punkte endete. Nach zwei absolvierten Spieltagen rangiert RWO demnach ganz weit unten in der Tabelle und belegt den vorletzten Platz.

Ganz anders verlief der Auftakt für den Bonner SC. Der Aufsteiger vom Mittelrhein schlug gleich zu Beginn Mit-Aufsteiger VfL Bochum U21 überraschend deutlich mit 4:1, ehe dann eine ebenso klare 0:4-Niederlage gegen die Reserve von Borussia Mönchengladbach folgte. Nichtsdestotrotz stehen aktuell drei Zähler auf der Haben-Seite, die sich mit Rang elf im Klassement widerspiegeln.

Das bislang letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften ist datiert auf die Saison 2021/22. Dort konnte sich RWO zweimal klar durchsetzen (3:1, 5:1). Und auch insgesamt spricht die Statistik eindeutig für die Kleeblätter. 17 der bislang absolvierten 27 Pflichtspiele entschieden die Oberhausener für sich, in vier Duellen wurden die Punkte geteilt und sechs Spiele verlor Oberhausen. Die letzte Niederlage liegt aber nun schon fast 20 Jahre zurück. Am 13. Mai 2007 kamen die Bundesstädter durch einen Treffer von Mirhudin Kacar zu einem knappen Auswärtssieg im Stadion Niederrhein.