Regionalliga: Rödinghausen kann auf die Eins, Bocholt fordert Straelen Der SC Preußen Münster kann am Freitag unter Druck gesetzt werden, sollte der SV Rödinghausen in Ahlen gewinnen. Es gibt ein Kellerduell zwischen Bocholt und Straelen.

Die Regionalliga West startet am Freitagabend in den 11. Spieltag - möglicherweise gibt es dann mit dem SV Rödinghausen einen neuen Tabellenführer. Spannend wird es insbesondere aus Niederrhein-Sicht am Samstag, denn zwischen dem 1. FC Bocholt und dem SV Straelen steigt das Duell der beiden vergangenen Oberliga-Meister.

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Hier wirst du Vereinsverwalter und kannst Daten deines Teams bearbeiten.

Die Vereinsverwaltung findest du hier.

________________

Regionalliga West: die Tabelle

Auch am 11. Spieltag gibt es wieder alle Spiele, Informationen und Daten zu den Spielen in der Regionalliga West auf FuPa. Düren kann in Köln auf Rang drei klettern, der Wuppertaler SV muss sich gegen die starke U23 des FC Schalke 04 behaupten und am Sonntag kommt es zum Spiel, das die Regionalliga West in der Vergangenheit auch schon einmal geprägt hat: Der TSV Alemannia Aachen ist der Gastgeber der U23 von Borussia Mönchengladbach II.

________________

Liveticker: Fortuna Köln - 1. FC Düren (Freitag)