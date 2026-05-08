Regionalliga: Remis in München – Buchbach gewinnt wilde Partie

Der FC Bayern II kam nicht über ein Unentschieden hinaus. – Foto: Adrian Goldberg

Schlussspurt in der Regionalliga Bayern! Nach herben Niederlagen wollten der FC Bayern II und der TSV Buchbach ein anderes Gesicht zeigen. Der FCB II kam nicht über ein 1:1 hinaus, Buchbach siegte gegen Aschaffenburg.

Spiele am Freitag

Verrückte Partie in Buchbach! Nach der 1:8-Pleite gegen Nürnberg II, kassierte der TSV erneut einige Gegentreffer, besiegte Aschaffenburg aber mit 6:3. Zu Beginn dominierte Buchbach: Tobias Stoßberger (13., 18.) und Sammy Ammari (25.) stellten früh auf 3:0.

Noch vor der Pause waren es Justin Berg (28.) und Matvey Obolkin (33.), die Aschaffenburg heranbrachten. In der zweiten Halbzeit legten die Hausherren durch Albano Gashi nach und stellten auf 4:2 (55.). Aschaffenburg steckte jedoch nicht auf und kam durch Obolkin zum erneuten Anschlusstreffer (61.). Timo Heiland (75.) und Tobias Sztaf (90.) machten in der Schlussphase alles klar und bescherte Buchbach den Sieg.

TSV Buchbach – Viktoria Aschaffenburg 6:3

TSV Buchbach: Marcel Brinkmann, Benedikt Orth (90. Alexander Mehring), Rocco Tavra, Philipp Walter, Samed Bahar, Jonas Wieselsberger (74. Kevin Hingerl), Tobias Heiland (88. Andreas Hirtlreiter), Albano Gashi, Sammy Ammari (63. Romeo Ivelj), Tobias Stoßberger, Josue M'bila (81. Tobias Sztaf) - Co-Trainer: Johannes Klein - spielender Co-Trainer: Kevin Hingerl - Co-Trainer: Josef Harlander

Viktoria Aschaffenburg: Eric Verstappen, Niklas Borger, Hendrik Ehmann (61. Henry Held), Justin Berg, Roberto Desch, Benjamin Baier, Niklas Biehrer (30. Adrian Asani) (83. David Nene), Lars Kleiner, Nino Cassaniti (83. Robin Schwarz), Matvey Obolkin (74. Eren Bozan), Hady Kallo - Trainer: Daniel Soldevilla - Trainer: Jürgen Bleistein - Trainer: Felix Luz

Schiedsrichter: Assad Nouhoum (Oberweikertshofen) - Zuschauer: 519

Tore: 1:0 Tobias Stoßberger (8.), 2:0 Tobias Stoßberger (18.), 3:0 Sammy Ammari (25.), 3:1 Justin Berg (28.), 3:2 Matvey Obolkin (33.), 4:2 Albano Gashi (55.), 4:3 Matvey Obolkin (61.), 5:3 Tobias Heiland (75.), 6:3 Tobias Sztaf (90.+2)

Der FC Bayern II kann erneut nicht gewinnen. Nach der 0:4-Niederlage gegen FV Illertissen, kamen die Münchner auch gegen Eichstätt nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Lange blieb es in der Partie bei einem torlosen Unentschieden, erst in der Schlussphase fielen die Treffer. Allen Junior Lambe brachte die Bundesliga-Reserve in Führung (79.), Timo Meixner traf wenig später zum Ausgleich (84.). FC Bayern München II – VfB Eichstätt 1:1 FC Bayern München II: Jannis Bärtl, Julien Yanda (89. Aristide Hentcho), David Heindl, Robert Deziel Jr., Deniz Ofli, Filip Pavic, Kurt Rüger (89. Luis Schäfer), Benno Schmitz, Bogdan Olychenko (73. Allen Junior Lambé), Philipp von Taube (73. Michael Scott), Bastian Assomo (60. Yll Gashi) - Trainer: Holger Seitz VfB Eichstätt: Nikolai Sauernheimer, Bastian Bösl, Elias Herger, Daniel Spies, Jonas Fries (60. Timo Meixner), Ferat Nitaj (75. Florian Lamprecht), Pascal Schittler, Lucas Schraufstetter, Dominik Wolfsteiner (75. Daniel Hofrichter), Jonathan Grimm, Bryan Alexander Beusch (89. Aurel Kuqanaj) - Trainer: Dominik Haußner Schiedsrichter: Dr. Markus Huber (Wurmannsquick) - Zuschauer: 869 Tore: 1:0 Allen Junior Lambé (79.), 1:1 Timo Meixner (84.) Gelb-Rot: Robert Deziel Jr. (75./FC Bayern München II/) Spiele am Samstag

Morgen, 14:00 Uhr SV Wacker Burghausen SV Wacker SpVgg Ansbach Ansbach 14:00 live PUSH