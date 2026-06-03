Regionalliga-Relegation: ETV-Finale nicht in Celle

Neuer Spielort für den ETV. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Der Eimsbütteler TV muss sein entscheidendes Spiel in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord an einem anderen Ort austragen als zunächst vorgesehen. Die Partie gegen den Blumenthaler SV am Sonntag, 7. Juni, wird nicht im Günther-Volker-Stadion in Celle stattfinden, sondern im Waldstadion des Heeslinger SC. Anstoß bleibt um 14 Uhr.

Grund für die kurzfristige Verlegung sind schwere Schäden am Dach des Günther-Volker-Stadions. Der Norddeutsche Fußballverband teilte mit, dass die Begegnung deshalb nicht wie geplant in Celle ausgetragen werden könne. Das Spiel ist für den ETV von enormer Bedeutung: Nach zwei Siegen aus zwei Partien steht der Hamburger Vertreter vor dem Sprung in die Regionalliga.

Neuer Austragungsort in Heeslingen

„Der Heeslinger SC erklärte sich nach kurzer Abstimmung bereit, das entscheidende Spiel der Aufstiegsrunde im Waldstadion auszurichten. Für diese unkomplizierte und unterstützende Zusammenarbeit bedanken wir uns herzlich beim Verein und allen Beteiligten. Verpflegung und eine Tageskasse wird es ebenfalls geben“, verkündet der NFV. Demzufolge empfängt der Hamburger Vize-Meister den Meister der Bremen-Liga am kommenden Sonntag um 14 Uhr im Waldstadion des Heeslinger SC (Burgsteg 1, 27404 Heeslingen).

In der Kürze der Zeit habe sich der Verband um eine alternative Spielstätte bemüht. Der Heeslinger SC erklärte sich nach kurzer Abstimmung bereit, das entscheidende Spiel der Aufstiegsrunde in seinem Waldstadion auszurichten. Die neue Adresse lautet: Waldstadion Heeslingen, Burgsteg 1, 27404 Heeslingen.

Der Norddeutsche Fußballverband bedankte sich in seiner Mitteilung ausdrücklich bei den Verantwortlichen vor Ort für die schnelle, transparente und professionelle Kommunikation. Auch die Zusammenarbeit mit dem TuS Celle FC sowie dem Heeslinger SC wurde hervorgehoben. Eine Verpflegung und eine Tageskasse soll es am neuen Spielort ebenfalls geben.

ETV vor dem großen Schritt

Sportlich bleibt die Ausgangslage für den Eimsbütteler TV hervorragend. Nach dem 4:1 zum Auftakt gegen 1. FC Germania Egestorf-Langreder und dem spektakulären 5:3 gegen SV Todesfelde führt der ETV die Relegationstabelle mit sechs Punkten und 9:4 Toren an. Der Aufstieg ist greifbar, auch wenn er rechnerisch noch nicht endgültig feststeht.

Gegen Blumenthal geht es nun auf neutralem Boden in Heeslingen um den letzten Schritt. Der Ortswechsel verändert die Rahmenbedingungen kurzfristig, an der Bedeutung der Partie ändert er nichts: Der ETV steht vor einem der wichtigsten Spiele seiner jüngeren Vereinsgeschichte.

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