Regionalliga-Relegation: Eddersheim unter Druck, Pirmasens steigt ein

– Foto: Jan-Niclas Grömling

Der zweite Spieltag der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest bringt am Sonntag eine besondere Konstellation mit sich. Nach dem 4:1 des VfR Mannheim gegen den FC Eddersheim steht der hessische Vizemeister bereits unter Zugzwang, während der FK Pirmasens nun erstmals in den Wettbewerb eingreift. Für beide Mannschaften ist die Ausgangslage klar, aber unterschiedlich aufgeladen. Eddersheim muss auf die deutliche Auftaktniederlage reagieren, Pirmasens kann mit einem guten Start sofort großen Einfluss auf die Gruppe nehmen.

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Die Lage nach Spiel eins

Der VfR Mannheim hat sich mit dem klaren Heimsieg gegen Eddersheim nicht nur drei Punkte gesichert, sondern auch die Tabellenführung und eine sehr günstige Ausgangsposition. Dadurch verschiebt sich der Druck vollständig auf das zweite Spiel. Der FC Eddersheim darf sich gegen Pirmasens kaum einen weiteren Rückschlag erlauben, wenn der Traum vom Aufstieg realistisch bleiben soll. Gleichzeitig weiß der Vertreter aus Rheinland-Pfalz/Saar, dass schon ein Sieg zum Auftakt die gesamte Gruppe neu ordnen könnte.

Eddersheims Pflicht zur Reaktion

Das 1:4 in Mannheim war für Eddersheim nicht nur wegen des Ergebnisses unerquicklich, sondern auch wegen der Ausgangslage in dieser kurzen Dreiergruppe. Nach dem zwischenzeitlichen 1:1 durch Demyan Imek schien die Partie offen, doch in der zweiten Hälfte verlor der hessische Vizemeister den Zugriff. Nun geht es darum, in der eigenen Arena ein anderes Gesicht zu zeigen. Ein Punkt könnte die Lage nur begrenzt verbessern, eine Niederlage würde die Aufstiegschance fast vollständig zerstören.

Pirmasens steigt direkt in die Entscheidung ein

Für den FK Pirmasens beginnt die Aufstiegsrunde ohne Vorlauf und ohne eigene Vergleichswerte aus dem ersten Spiel. Das kann ein Vorteil sein, weil die Mannschaft unbelastet in die Partie gehen kann. Zugleich ist die Aufgabe heikel, weil Eddersheim mit maximaler Dringlichkeit auftreten dürfte. Pirmasens muss also sofort Wettkampfschärfe finden und sich auf ein Spiel einstellen, in dem viel über Nervenstärke und Effizienz entschieden werden könnte.

Das Spiel mit Folgen

Der Modus macht diese Begegnung besonders brisant. Nach nur drei Partien entscheidet die Tabelle über den Aufstieg in die Regionalliga Südwest, Ausrutscher lassen sich kaum korrigieren. Für Eddersheim ist das Heimspiel gegen Pirmasens deshalb bereits ein Spiel mit fast finalem Charakter. Für Pirmasens ist es die Chance, mit einem erfolgreichen Einstieg die besten Karten vor dem abschließenden Duell mit Mannheim zu halten. Genau daraus bezieht diese zweite Partie ihre besondere Spannung.