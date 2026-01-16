Regionalliga-Reform: Weiterer Schritt Richtung 4 Staffeln

Am gestrigen Donnerstag kam die Arbeitsgruppe (AG) Regionalliga-Reform, die vom DFB ins Leben gerufen wurde, zum insgesamt dritten Mal zusammen. Es wurden verschiedene Modelle diskutiert. Eine drastische Reduzierung beispielsweise von aktuell fünf Staffeln auf eine zweigleisige Regionalliga, wie sie Steffen Schneekloth, Präsident von Holstein Kiel sowie DFL- und DFB-Funktionär, schon im November vorgeschlagen hatte, wurde von der AG mit wenig Wohlwollen goutiert und ist damit vom Tisch.

Vielmehr legte sich die AG in ihren Ausführungen am Donnerstagabend mit großer Mehrheit auf eine mögliche Reduzierung der Regionalligen von fünf auf vier Staffeln fest. "Das Gremium kam dabei zu einer Verdichtung und Eingrenzung", schreibt der DFB in einer Pressemitteilung. Soll heißen: Es läuft alles auf vier Staffeln hinaus. Ein Schwerpunkt der Diskussionen war auch, wie sich die verschiedenen Modelle und eine Reduzierung auf vier Staffeln auf die darunter anschließende 5. Spielklassenebene auswirken würden.



Der Vorsitzende der AG, Dr. Michael Vesper, ließ nach der Zusammenkunft wissen: "Ich bin sehr zufrieden mit den Fortschritten. Die Diskussionen verlaufen sachbezogen, die Arbeitsatmosphäre ist sehr gut. Ich bin zuversichtlich, dass wir in dieser schwierigen Thematik zu einer klaren Empfehlung für die beschlussfähigen Gremien kommen." Beim nächsten Treffen der AG am 17. Februar sollen die ausgearbeiteten Vorschläge und Optionen weiter vertieft und konkretisiert werden.