Regionalliga-Reform: So positioniert sich der SSV Jahn Regensburger präferieren das sogenannte Kompassmodell und drängen gemeinsam mit allen Drittligisten auf eine Regionalliga-Lösung von Florian Würthele · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Foto: Wolfgang Zink

Wie geht es weiter bei der vieldiskutierten Causa Regionalliga-Reform? Vor rund einem Monat waren die Reformpläne vorläufig erneut gescheitert, nachdem sich die Vereine bei einer bundesweiten Abstimmung nicht auf ein gemeinsames Modell einigen konnten. Eine Lösung bei der Regionalliga-Aufstiegs-Thematik wollen auch endlich die Drittligisten.



Nach einer Managertagung in dieser Woche haben die 20 Drittliga-Klubs ein gemeinsames Statement veröffentlicht. Unter der bekannten Kernbotschaft „Meister müssen aufsteigen“ wird die Umsetzung einer einheitlichen und dauerhaft standhaften Aufstiegsregelung gefordert. Im Rahmen dessen hat sich auch der SSV Jahn Regensburg zu Wort gemeldet und auf seiner Homepage eine ergänzende Positionierung veröffentlicht.

„Der SSV Jahn Regensburg trägt die im gemeinsamen Statement der 3. Liga formulierten Erwartungen an eine tragfähige Regionalliga-Reform aus voller Überzeugung mit. Als Botschafter für Ostbayern und einziger Profi-Fußballclub dieser Region möchten wir den Appell um eine konkrete, lösungsorientierte Perspektive ergänzen“, schreibt der SSV Jahn eingangs. Die Oberpfälzer präferieren das sogenannte Kompassmodell. Dieses würde bedeuten, dass die 80 – bisher sind es 91 – Regionalligisten mithilfe künstlicher Intelligenz nach geografischen Gesichtspunkten auf vier statt bisher fünf Staffeln verteilt würden.„Um den aktuellen strukturellen Stillstand zu überwinden, hat der SSV Jahn bei den bisherigen Abstimmungen auf Landesebene klar für das sogenannte Kompassmodell gestimmt“, teilen die Oberpfälzer mit: „Aus unserer Sicht vereint dieser Ansatz die sportliche Fairness auf bestmögliche Weise mit wirtschaftlicher Vernunft und regionalen Gegebenheiten.“



Insgesamt wünscht sich der SSV Jahn eine zeitnahe und verlässliche Aufstiegsregelung: „Für ambitionierte Clubs ist kaufmännische Planungssicherheit über Ligengrenzen hinweg von existenzieller Bedeutung. Ein strukturelles Nadelöhr beim Aufstieg aus der Regionalliga potenziert die wirtschaftlichen Risiken eines Abstiegs massiv und gefährdet die nachhaltige Entwicklung von Vereinen an der Schnittstelle zwischen den Regionalligen und der 3. Liga. Wir plädieren daher nachdrücklich an die Entscheidungsträger in den Verbänden, Verantwortung zu übernehmen und zeitnah eine zukunftsfähige, leistungsgerechte Lösung zu implementieren.“





Das gemeinsame Statement der 20 Drittligisten im Wortlaut: „Die 3. Liga hat sich in den vergangenen Jahren zu einem herausragenden Erfolgsmodell im deutschen Profifußball entwickelt. Sie genießt national wie international hohe Anerkennung und hat sich als wichtige Entwicklungsplattform für Talente etabliert. Mit ihrer sportlichen Qualität, ihrer wirtschaftlichen Entwicklung und der hohen Attraktivität für Fans, Medien und Sponsoren zählt sie heute zu den stärksten Profiligen Europas.



Die 20 Clubs der 3. Liga weisen im Zuge der geplanten Regionalliga-Reform nochmals darauf hin, dass die 3. Liga mit der Einführung eines vierten Abstiegsplatzes bereits 2018 ihren Beitrag zu einem Lösungsprozess geleistet hat. Dieser Schritt bedeutete erhebliche sportliche Konsequenzen für die Drittligisten sowie eine erschwerte Planbarkeit und erfolgte in dem Vertrauen, dass im Gegenzug auf Ebene der Regionalligen eine tragfähige Reform umgesetzt wird. Eine entsprechende Gegenleistung ist jedoch bis heute ausgeblieben.









Das Ziel sollte dabei eine einheitliche, sportlich faire und dauerhaft tragfähige Aufstiegsregelung sein, die innerhalb der Regionalliga-Strukturen umgesetzt wird. Hier erwarten wir, dass über die beiden vorliegenden Modell-Vorschläge, die beide das Thema „Meister müssen aufsteigen“ abbilden, final nach demokratischen Grundsätzen abgestimmt und das Ergebnis umgesetzt wird.“