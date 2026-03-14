Regionalliga-Reform: Kompass-Modell wird nicht vom DFB bevorzugt

Die Debatten um die Regionalliga-Reform gehen weiter. – Foto: IMAGO / Picture Point

Am 25. März findet die fünfte Sitzung der Arbeitsgruppe "Regionalliga-Reform" statt. Ziel ist eine Überarbeitung der fünf Regionalligen, möglicherweise durch Reduzierung, damit alle Meister in die 3. Liga aufsteigen können. Der Zwischenstand nach dem vierten Termin im Februar hat Debatten befeuert und Vorwürfe hervorgebracht - und jetzt sieht sich sogar ein Verband zu einer generellen Klarstellung gezwungen, dass das "Kompass-Modell" nicht die bevorzugte Lösung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sei.

Im Status Quo gibt es vier Aufstiegsplätze zur 3. Liga, doch es gibt fünf Regionalliga-Gruppen, entsprechend auch fünf Meister. Drei Meister gehen direkt hoch - die Meister der Regionalliga West und der Regionalliga Südwest steigen wegen ihrer Verbandsstärke an Mannschaften gesetzt auf -, zwei Meister treffen in einer Relegation mit Hin- und Rückspiel aufeinander, um den letzten Aufsteiger zu ermitteln.

Der Vorschlag "Kompass-Modell" sieht vor, dass die Regionalliga viergleisig und unabhängig der Verbandsgrenzen eingeteilt wird. Die Mannschaften würden nach kürzester Fahrtstrecke zusammengestellt werden - und das in jedem Sommer neu. Nach der vierten Sitzung der Arbeitsgruppe wurde behauptet, dass sich der Westen generell gegen eine Reform stelle. Dem hat der Westdeutsche Fußball-Verband als Schirmherr der Regionalliga West auf FuPa widersprochen - mehr dazu an dieser Stelle.