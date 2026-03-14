Regionalliga-Reform: Kompass-Modell wird nicht vom DFB bevorzugt

Am 25. März findet die fünfte Sitzung der Arbeitsgruppe "Regionalliga-Reform" statt. Ziel ist eine Überarbeitung der fünf Regionalligen, möglicherweise durch Reduzierung, damit alle Meister in die 3. Liga aufsteigen können. Der Zwischenstand nach dem vierten Termin im Februar hat Debatten befeuert und Vorwürfe hervorgebracht - und jetzt sieht sich sogar ein Verband zu einer generellen Klarstellung gezwungen, dass das "Kompass-Modell" nicht die bevorzugte Lösung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sei.
Im Status Quo gibt es vier Aufstiegsplätze zur 3. Liga, doch es gibt fünf Regionalliga-Gruppen, entsprechend auch fünf Meister. Drei Meister gehen direkt hoch - die Meister der Regionalliga West und der Regionalliga Südwest steigen wegen ihrer Verbandsstärke an Mannschaften gesetzt auf -, zwei Meister treffen in einer Relegation mit Hin- und Rückspiel aufeinander, um den letzten Aufsteiger zu ermitteln.
Der Vorschlag "Kompass-Modell" sieht vor, dass die Regionalliga viergleisig und unabhängig der Verbandsgrenzen eingeteilt wird. Die Mannschaften würden nach kürzester Fahrtstrecke zusammengestellt werden - und das in jedem Sommer neu. Nach der vierten Sitzung der Arbeitsgruppe wurde behauptet, dass sich der Westen generell gegen eine Reform stelle. Dem hat der Westdeutsche Fußball-Verband als Schirmherr der Regionalliga West auf FuPa widersprochen - mehr dazu an dieser Stelle.
Kürzlich hat sich der Bayerische Fußball-Verband bei FuPa Niederbayern ebenfalls zu Wort gemeldet - und diese Klarstellung überrascht im Westen: "Das Kompassmodell ist – anders als behauptet – nicht die präferierte Lösung des DFB. Auf der Konferenz der Landes- und Regionalverbandspräsidenten am 9. März 2026 in Frankfurt hat DFB-Präsident Bernd Neuendorf nochmals ausdrücklich klargestellt, dass er – anders als dargestellt – bisher keine Aussage zu irgendeinem Modell getätigt hat und auch keine Präferenz hat."
Licht am Horizont ist scheinbar nicht am Sicht - auch nicht nach der Vorstellung der neuen U21-Liga, die erstmal nur ein Zusatzangebot für die Klubs der 1. und 2. Bundesliga sein wird. So hat beispielsweise Fortuna Düsseldorf schon kundgetan, dass der Zweitligist auf die U21-Liga verzichten und dafür weiter vollfokussiert mit der U23 am Spielbetrieb der Regionalliga West teilnehmen werde. Generell könnten die Bundesligisten aber parallel an der U21-Liga und am regulären Spielbetrieb teilnehmen.
Die Konferenz der Regional- und Landesverbandspräsidenten hat sich im September 2025 auf folgende Zusammensetzung für die AG Regionalliga-Reform verständigt: