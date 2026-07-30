Regionalliga-Reform im Fokus: Drittligisten beziehen Stellung Die Regionalliga-Reform bleibt weiterhin ein umstrittenes Thema bei den Fußballfans. Im Rahmen einer Managertagung haben die Vereine der 3. Liga eine Diskussion zum Stand der Regionalliga-Reform in Frankfurt geführt. von Tristan Benten · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser

Die 3. Liga Klubs gaben ein Statement ab – Foto: IMAGO IMAGES

Die Aufstiegsregelung der Regionalligen ist seit Jahren ein viel diskutiertes Thema. Allen voran Ost-Meister Lok Leipzig musste am eigenen Leib erfahren, wie schwierig der Sprung in die 3. Liga sein kann - trotz zweier Meisterschaften stieg der Verein schlussendlich nicht auf. In Frankfurt setzten sich daher die Vereine der 3. Liga zusammen und diskutierten über die Regionalliga-Reform.

Drittligisten haben eine klare Forderung Die 20 Drittligisten haben sich im Zuge der Diskussion um die geplante Regionalliga-Reform mit einem gemeinsamen Statement zu Wort gemeldet und eine zeitnahe Lösung gefordert. Darin betonen die Vereine, dass sich die 3. Liga in den vergangenen Jahren zu einer der stärksten Profiligen Europas entwickelt habe und sowohl sportlich als auch wirtschaftlich eine wichtige Rolle im deutschen Fußball einnehme. Gleichzeitig erinnern die Klubs daran, dass sie mit der Einführung eines vierten Abstiegsplatzes zur Saison 2018/19 bereits ihren Beitrag zu einer Reform geleistet hätten. Dieser Schritt habe erhebliche sportliche und wirtschaftliche Auswirkungen für die Drittligisten mit sich gebracht und sei in der Erwartung erfolgt, dass im Gegenzug auch die Regionalligen grundlegend reformiert werden. Eine entsprechende Anpassung ist jedoch bis heute ausgeblieben. Deshalb fordern die 20 Klubs eine dauerhaft tragfähige und sportlich faire Aufstiegsregelung innerhalb der Regionalliga-Strukturen. Konkret sprechen sie sich dafür aus, zeitnah über die beiden vorliegenden Reformmodelle abzustimmen, die beide den Grundsatz „Meister müssen aufsteigen“ berücksichtigen. Das Ergebnis dieser demokratischen Abstimmung solle anschließend konsequent umgesetzt werden, um endlich langfristige Planungssicherheit für alle beteiligten Ligen zu schaffen.

Auch aus Sicht des Niederrheins besitzt die Diskussion um die Regionalliga-Reform eine besondere Bedeutung. An dem gemeinsamen Statement waren auch Vertreter von Rot-Weiss Essen, dem MSV Duisburg und Fortuna Düsseldorf beteiligt. Gemeinsam mit den übrigen Drittligisten unterstrichen sie die Forderung nach einer sportlich fairen und langfristig tragfähigen Reform der Regionalliga-Strukturen. Das gesamte Statement, welches man auch auf den offiziellen Social-Media-Seiten der 3. Liga findet, zum nachlesen: