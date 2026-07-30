Regionalliga-Reform im Fokus: Drittligisten beziehen Stellung

Die Aufstiegsregelung der Regionalligen ist seit Jahren ein viel diskutiertes Thema. Allen voran Ost-Meister Lok Leipzig musste am eigenen Leib erfahren, wie schwierig der Sprung in die 3. Liga sein kann - trotz zweier Meisterschaften stieg der Verein schlussendlich nicht auf. In Frankfurt setzten sich daher die Vereine der 3. Liga zusammen und diskutierten über die Regionalliga-Reform.
Die 20 Drittligisten haben sich im Zuge der Diskussion um die geplante Regionalliga-Reform mit einem gemeinsamen Statement zu Wort gemeldet und eine zeitnahe Lösung gefordert. Darin betonen die Vereine, dass sich die 3. Liga in den vergangenen Jahren zu einer der stärksten Profiligen Europas entwickelt habe und sowohl sportlich als auch wirtschaftlich eine wichtige Rolle im deutschen Fußball einnehme. Gleichzeitig erinnern die Klubs daran, dass sie mit der Einführung eines vierten Abstiegsplatzes zur Saison 2018/19 bereits ihren Beitrag zu einer Reform geleistet hätten. Dieser Schritt habe erhebliche sportliche und wirtschaftliche Auswirkungen für die Drittligisten mit sich gebracht und sei in der Erwartung erfolgt, dass im Gegenzug auch die Regionalligen grundlegend reformiert werden.
Eine entsprechende Anpassung ist jedoch bis heute ausgeblieben. Deshalb fordern die 20 Klubs eine dauerhaft tragfähige und sportlich faire Aufstiegsregelung innerhalb der Regionalliga-Strukturen. Konkret sprechen sie sich dafür aus, zeitnah über die beiden vorliegenden Reformmodelle abzustimmen, die beide den Grundsatz „Meister müssen aufsteigen“ berücksichtigen. Das Ergebnis dieser demokratischen Abstimmung solle anschließend konsequent umgesetzt werden, um endlich langfristige Planungssicherheit für alle beteiligten Ligen zu schaffen.
Auch aus Sicht des Niederrheins besitzt die Diskussion um die Regionalliga-Reform eine besondere Bedeutung. An dem gemeinsamen Statement waren auch Vertreter von Rot-Weiss Essen, dem MSV Duisburg und Fortuna Düsseldorf beteiligt. Gemeinsam mit den übrigen Drittligisten unterstrichen sie die Forderung nach einer sportlich fairen und langfristig tragfähigen Reform der Regionalliga-Strukturen.
Das gesamte Statement, welches man auch auf den offiziellen Social-Media-Seiten der 3. Liga findet, zum nachlesen:
Die 3. Liga hat sich in den vergangenen Jahren zu einem herausragenden Erfolgsmodell im deutschen Profifußball entwickelt. Sie genießt national wie international hohe Anerkennung und hat sich als wichtige Entwicklungsplattform für Talente etabliert.
Mit ihrer sportlichen Qualität, ihrer wirtschaftlichen Entwicklung und der hohen Attraktivität für Fans, Medien und Sponsoren zählt sie heute zu den stärksten Profiligen Europas.
Die 20 Clubs der 3. Liga weisen im Zuge der geplanten Regionalliga-Reform nochmals darauf hin, dass die 3. Liga mit der Einführung eines vierten Abstiegsplatzes bereits 2018 ihren Beitrag zu einem Lösungsprozess geleistet hat.
Dieser Schritt bedeutete erhebliche sportliche Konsequenzen für die Drittligisten sowie eine erschwerte Planbarkeit und erfolgte in dem Vertrauen, dass im Gegenzug auf Ebene der Regionalligen eine tragfähige Reform umgesetzt wird.
Eine entsprechende Gegenleistung ist jedoch bis heute ausgeblieben. Das Ziel sollte dabei eine einheitliche, sportlich faire und dauerhaft tragfähige Aufstiegsregelung sein, die innerhalb der Regionalliga-Strukturen umgesetzt wird.
Hier erwarten wir, dass über die beiden vorliegenden Modell-Vorschläge, die beide das Thema „Meister müssen aufsteigen“ abbilden, final nach demokratischen Grundsätzen abgestimmt und das Ergebnis umgesetzt wird.