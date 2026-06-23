Regionalliga-Reform: Entscheidung am kommenden Montag? Grundsatzentscheidung steht an: In den Landesverbänden stimmen die Dritt- bis Fünftligisten über die Zukunft der Regionalligen ab von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:40 Uhr · 0 Leser

"Meister müssen aufsteigen". Votieren die Klubs am Montag für die Regionalliga-Reform? – Foto: Imago Images

Der kommende Montag wird für Fußball-Deutschland gleich im doppelten Sinne hochspannend werden. Zum einen wird die Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft im Sechzehntelfinale (Anpfiff 22:30 Uhr MESZ) um den Einzug ins Achtelfinale kämpfen. Der Gegner steht noch nicht fest. Zum anderen könnte am Montag die Entscheidung darüber fallen, wie künftig die Regionalligen aussehen werden. In allen fünf deutschen Regionalverbänden werden die Dritt- bis Fünftligisten befragt. Soll es bleiben wie es ist, oder soll das neue Kompass- oder Regionenmodell eingeführt werden? Die Klubs haben die Wahl.

"Meister müssen aufsteigen", hinter diesem Slogan hatten sich bis Ende Mai 77 Klubs aus dem gesamten Bundesgebiet versammelt und sich solidarisch mit der Initiative "Regionalliga-Reform" gezeigt. Das Drama zuletzt um Lok Leipzig war erneut Wasser auf die Mühlen derjenigen, die die Relegation als hochgradig unfair ansehen. Zur Erinnerung: Als Meister der Regionalliga Nordost war die "Loksche" zum dritten Mal in der Relegation gescheitert. Dreimal Meister, kein Aufstieg! Es fällt schwer, das jemandem zu erklären...



Am Montag nun wird abgestimmt. In Bayern findet dazu für die Vertreter der Bayernligisten, der Regionalligisten und der Drittligisten eine Hybridveranstaltung statt. Das heißt, die Teilnehmer können sowohl in Präsenz aber auch digital dabei sein. Dabei wird über eine Grundsatzentscheidung abgestimmt: Beibehaltung des Status quo bzw. Beibehaltung der aktuellen Aufstiegsregelung, oder Veränderung. Zur Auswahl stehen das Regionen - und das Kompassmodell. Nach FuPa-Informationen können sich die Teilnehmer aber auch für eine vierte, dann noch zu erarbeitende Variante entscheiden. Übrigens: Noch nicht vom Tisch sein soll das unter anderem auch das sogenannte Modell "225": Eine Aufstockung der 3. Liga auf 22 Teams und fünf Direktabsteiger. Dann würden aus den aktuell fünf Regionalligen ebenfalls alle Meister aufsteigen.



