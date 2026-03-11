Regionalliga-Reform: Eine „Never ending Story“? Norddeutscher Fußballverband mit Richtigstellung von Ismail Yesilyurt · Heute, 17:24 Uhr · 0 Leser

Die Quadratur des Kreises – gilt als unlösbares Problem der Geometrie – wird die Regionalliga-Reform hoffentlich nicht. Doch viele Hürden müssen überwunden werden, damit alle vier oder fünf Regionalliga-Meister künftig direkt in die 3. Liga aufsteigen können. Aktuell steigen die Meister aus Südwest und West direkt auf, während aus Nord, Nordost und Bayern ein Meister im jährlichen Wechsel direkt folgt. Die restlichen beiden duellieren sich in der Aufstiegsrelegation im Hin- und Rückspiel. In dieser Saison ist übrigens der Regionalliga-Nord-Meister, aktuell der SV Meppen, direkter Aufsteiger.

Zur Lösungssuche haben Regionalverbände und DFB eine Arbeitsgemeinschaft (AG) gegründet. Ihr Fokus und Ziel: Ein Vorschlag für die neue Aufstiegsregelung, basierend etwa auf einem viergleisigen Modell. Dabei käme etwa das Kompassmodell infrage: Staffeln nicht mehr nach Verbandsgrenzen, sondern dynamisch nach kürzesten Fahrtstrecken der Klubs – jedes Jahr neu. Nach widersprüchlichen Medienberichten meldet sich nun der Norddeutsche Fußballverband (NoFV) mit der folgenden Pressemeldung zu Wort.

Erklärung zur aktuellen Berichterstattung zur Regionalliga-Reform (Quelle: Norddeutscher Fußball-Verband) Aufgrund unzutreffender Medienberichte in den vergangenen Tagen sieht sich der Norddeutsche Fußball-Verband zu folgender Klarstellung veranlasst: Die von den Regionalverbänden gemeinsam mit dem DFB eingesetzte Arbeitsgemeinschaft zur Regionalliga-Reform hat bisher kein Modell zur Lösung vorgeschlagen, weil die noch in der Diskussion befindlichen Modelle nicht abschließend auf die jeweils mit ihnen verbundenen Vor- und Nachteile untersucht worden sind.