Regionalliga-Reform: Die Klubs der 3. Liga positionieren sich klar

– Foto: Imago Images

Wie geht`s weiter mit der geplanten Regionalliga-Reform? Aktuell herrscht Stillstand. Die Landesverbände haben angekündigt, in den Dialog mit dem DFB zu gehen. Ob und vor allem wann Ergebnisse präsentiert werden sollen, das ist nach wie vor offen. Am gestrigen Donnerstag haben sich nun die Drittligisten nach vorausgegangener Managertagung geschlossen mit einer Botschaft an die Öffentlichkeit gewandt.

Die Kernaussagen des Schreibens: Anders als oft dargestellt sei die 3. Liga sehr wohl eine attraktive Liga. Allerdings schließen die Drittligisten eine Aufstockung der Liga auf 22 Teams mit dann fünf Direktabsteigern kategorisch aus. Dieser Vorschlag war zuletzt vor allem aus Bayern immer wieder ins Spiel gebracht worden. Die Drittligisten stellen sich hinter die Initiative 'Meister müssen aufsteigen' und fordern eine demokratische Abstimmung über die "beiden vorliegenden Modell-Vorschläge".

"Die 3. Liga hat sich in den vergangenen Jahren zu einem herausragenden Erfolgsmodell im deutschen Profifußball entwickelt. Sie genießt national wie international hohe Anerkennung und hat sich als wichtige Entwicklungsplattform für Talente etabliert. Mit ihrer sportlichen Qualität, ihrer wirtschaftlichen Entwicklung und der hohen Attraktivität für Fans, Medien und Sponsoren zählt sie heute zu den stärksten Profiligen Europas.

Die 20 Clubs der 3. Liga weisen im Zuge der geplanten Regionalliga-Reform nochmals darauf hin, dass die 3. Liga mit der Einführung eines vierten Abstiegsplatzes bereits 2018 ihren Beitrag zu einem Lösungsprozess geleistet hat. Dieser Schritt bedeutete erhebliche sportliche Konsequenzen für die Drittligisten sowie eine erschwerte Planbarkeit und erfolgte in dem Vertrauen, dass im Gegenzug auf Ebene der Regionalligen eine tragfähige Reform umgesetzt wird. Eine entsprechende Gegenleistung ist jedoch bis heute ausgeblieben.

Das Ziel sollte dabei eine einheitliche, sportlich faire und dauerhaft tragfähige Aufstiegsregelung sein, die innerhalb der Regionalliga-Strukturen umgesetzt wird. Hier erwarten wir, dass über die beiden vorliegenden Modell-Vorschläge, die beide das Thema ‚Meister müssen aufsteigen‘ abbilden, final nach demokratischen Grundsätzen abgestimmt und das Ergebnis umgesetzt wird."



Heißt im Klartext: Die Drittligisten drängen darauf, dass zügig über das Kompass- oder Regionenmodell abgestimmt wird. Der Vorschlag mit dem meisten Stimmen soll dann in die Praxis umgesetzt werden.