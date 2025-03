Regionalliga-Reform: DFB-Boss Neuendorf reagiert mit Ablehnung

Die Klubs der Regionalliga Nordost hatten vor wenigen Wochen die Initiative ergriffen und in Chemnitz die "Aufstiegsreform 2025" ins Leben gerufen . Um ihr Vorhaben nochmals beim DFB zu hinterlegen, wurde von der Initiative ein offener Brief verfasst. Darin wurde DFB-Präsident Bernd Neuendorf aufgefordert, sich in den Prozess einzuschalten, "um eine gerechte und zukunftsfähige Lösung für den deutschen Fußball herbeizuführen". Nun hat Deutschlands oberster Fußball-Boss auf das Schreiben reagiert - und zwar nicht im Sinne der Initiative.

Nach MDR-Informationen schließt Neuendorf eine Aufstockung der 3. Liga mit fünf direkten Absteigern bzw. Aufsteigern aus. Eine führende Rolle im Reformprozess wolle Neuendorf ebenfalls nicht wie gewünscht übernehmen. Für den 63-Jährige liegt der Ball vielmehr bei den Regionalverbänden. Erst wenn diese aktiv werden würden, könnte der DFB eine moderierende Funktion übernehmen.



Zwickaus Cheftrainer Rico Schmitt kritisierte in einem Beitrag des MDR die ablehnende Haltung Neuendorfs: "Ich glaube, der DFB-Präsident hat Verantwortung für den gesamten Fußball in Deutschland. Das Ganze jetzt abzuschieben an die Regionalverbände, das ist ein schwacher Move. Da müsste er kraft seiner Person und seines Amtes deutliche Worte finden. Das ist einfach zu schwach vom DFB-Präsidenten."



Indes bröckelt das Bündnis der 17 Nordost-Klubs, die sich im Februar hinter der "Aufstiegsreform 2025" versammelt hatten. Der ZFC Meuselwitz ist ausgeschert und nicht mehr länger Teil der Initiative. So haben die Thüringer auf ihrer Homepage eine Stellungnahme veröffentlicht, in der es unter anderem heißt: "Der Chemnitzer FC als federführender Verein der Initiative wurde aufgefordert, den ZFC Meuselwitz von der Unterstützerliste zu nehmen, solange eine Vierteilung der Regionalliga bzw. die Zerschlagung der NOFV-Staffel als eine Option für das Erreichen des Ziels akzeptiert wird."