Regionalliga-Reform? Der Plan für die Regionalliga West Die Regionalliga-Klubs aus dem Nord-Osten hoffen auf eine Reform, damit die Relegation zur 3. Liga wegfällt. Ein Vorschlag würde kein großartigen Veränderungen für die Regionalliga West mit sich bringen, allerdings geht die angestrebte Teilnehmerzahl nicht auf.

Es ist ein leidiges Thema, das jährlich zum Saisonende hochkocht: Da es in Deutschland fünf Regionalligen, aber nur vier Aufstiegsplätze zur 3. Liga gibt, müssen zwei Regionalliga-Meister in die Relegation und steigen deshalb nicht direkt auf. Ein Regionalliga-Meister bzw. ein aufstiegsberechtigtes Team geht am Saisonende also leer aus. Vereine aus dem. Nord-Osten der Republik wollen daher die viergleisige Regionalliga - inklusive Vorschlag.

Die Meister der Regionalligen West, Südwest und Bayern dürfen am Saisonende 2024/25 direkt in die 3. Liga aufsteigen, diesmal treffen sich die Meister bzw. aufstiegsberechtigten Teams aus der Regionalliga Nord und Regionalliga Nordost in der Relegation mit Hin- und Rückspiel, um den vierten Aufsteiger in die Drittklassigkeit auszuspielen. Nordost-Vertreter hoffen auf vier Ligen und arbeiten an Vorschlag

Geht es vor allem nach den Vereinen aus dem Nord-Osten, sollte die Regionalliga erneut reformiert und auf vier Gruppen reduziert werden. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, deshalb teilte Hermann Winkler, Präsident des Nordostdeutschen Fußballverbands (NOFV) mit: "Wenn wir Veränderungen wollen, müssen wir auch Kompromisse eingehen." Die Vertreter der Nordost-Gruppe haben auch schon einen konkreten Vorschlag, der allerdings noch diskutiert wird, aber in den kommenden Monaten fixiert werden soll. So soll die Regionalliga West eine reine NRW-Liga bleiben, Veränderungen gäbe es hier keine. Die Regionalliga Südwest soll aufgelöst werden und gemeinsam mit der Regionalliga Bayern die neue "Regionalliga Süd" bilden. Das hätte zur Folge, dass die Klubs aus Hessen in die Regionalliga Ost müssten. Die Vertreter aus Mecklenburg-Vorpommern sollen außerdem aus Nordost in den Norden gehen, was bislang nur den Greifswalder FC beträfe.