Regionalliga-Reform auf Eis: Was nun? Die Vertreter der Regionalverbände und der DFB wollen sich treffen, um das weitere Vorgehen zu erörtern von Mathias Willmerdinger · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

DFB-Präsident Bernd Neuendorf will sich nun selbst in die Gespräche zur Regionalliga-Reform einschalten. – Foto: Imago Images

Die Frage aller Fragen, die nun die Fußballfans in Deutschland umtreibt, lautet: Wie geht`s weiter? Das gilt freilich in erster Linie für die Nationalmannschaft nach dem kläglichen WM-Aus in den USA. Aber auch in Sachen Regionalliga-Reform ist vieles weiterhin unklar. Wie geht`s nun weiter nach der Abstimmung am Montag? In Bayern haben die Vereine dem von vielen präferierten Kompass-Modell eine Absage erteilt. Die Mehrheit der befragten Bayernligisten, Regionalligisten und Drittligisten sprach sich für die Entwicklung neuer Modelle aus.

Das sogenannte "Zwei-Phasen-Modell", wonach die Ligen nach der Vorrunde geteilt werden in einer Meisterschafts- und eine Abstiegsrunde, liegt laut BFV ausgearbeitet in der Schublade. Zudem gäbe es da ja auch noch das sogenannte Modell "22/5": Die Aufstockung der 3. Liga auf 22 Teams und fünf Direktabsteiger. Dann könnten die fünf Regionalligen in ihrer jetzigen Form bestehen bleiben und alle Meister würden aufsteigen. Dagegen wehrt sich aber die 3. Liga. Uneinigkeit wohin man blickt... Der Eindruck jedenfalls, der sich beim normalen Fußballfan derzeit verfestigt, ist verheerend. Da befasst sich eine eigens vom DFB ins Leben gerufene Arbeitsgemeinschaft (AG) monatelang intensiv damit, eine Regelung in Sinne des Fußballs zu finden, wonach alle Meister aufsteigen können, doch am Ende stehen wieder Regionalinteressen im Vordergrund und blockieren (vorerst) den Wunsch nach Veränderung, den rund 95 Prozent der Klubs hegen, die am Montag abgestimmt haben.





Dass in Bayern überhaupt neben dem Kompass - und Regionenmodell über eine dritte Variante abgestimmt werden konnte, kritisiert Sportwissenschaftler Prof. Harald Lange von der Universität Würzburg in der "BILD"-Zeitung deutlich: "Die Regionalverbände waren alle in der DFB-AG beteiligt. Das nenne ich Real-Satire." Dass der BFV erst nach der finalen Tagung der DFB-AG plötzlich mit einem neuen Vorschlag um die Ecke gekommen sei, dem widerspricht der BFV allerdings energisch. Aus dem Umfeld des bayerischen Verbands ist zu hören, dass sehr wohl das "Zwei-Phasen-Modell" und das Modell "22/5" auf der letzten Tagung der AG auf den Tisch hätten kommen sollen. Doch aus Zeitmangel sollen die beiden Varianten nicht diskutiert worden sein. So zumindest die Version aus Bayern...