Regionalliga-Reaktionen: »Ziehe alle meine Hüte & Mützen«

Der letzte offizielle Spieltag vor der Winterpause bot am vergangenen Wochenende wieder nur ein Rumpfprogramm. Fünf Partien konnten aber über die Bühne gehen - hier gibt`s wieder die Reaktionen dazu:



Daniel Soldevilla (Interimstrainer Viktoria Aschaffenburg)

"In der ersten Halbzeit sind wir eigentlich recht gut reingekommen. Das Spiel war dann ausgeglichen, aber wir spielen es einfach viel zu kompliziert in der Offensive. Und dann ist es in der zweiten Halbzeit wieder eine dumme Standardsituation, die zum Tor führt. Wahnsinn...Eigentlich wär`s ein 0:0-Spiel gewesen. Ärgerlich..." Daniel Soldevilla (Interimstrainer Viktoria Aschaffenburg)"In der ersten Halbzeit sind wir eigentlich recht gut reingekommen. Das Spiel war dann ausgeglichen, aber wir spielen es einfach viel zu kompliziert in der Offensive. Und dann ist es in der zweiten Halbzeit wieder eine dumme Standardsituation, die zum Tor führt. Wahnsinn...Eigentlich wär`s ein 0:0-Spiel gewesen. Ärgerlich..." Lukas Kling (Cheftrainer SpVgg Bayreuth)

"Es war kein Leckerbissen, aber ich glaube schon, dass der Sieg verdient war. Die Vorzeichen waren denkbar schlecht, ich ziehe alle meine Hüte und Mützen vor meinen Jungs. Wenn ich überlege, dass ein Andermatt oder ein Zietsch eigentlich hätten gar nicht spielen dürfen und sich doch durchgebissen haben. Ein Lippert war vollgepumpt mit Schmerzmittel. Wahnsinn, was die Jungs kämpferisch abgerissen haben und deshalb sind wir einfach nur happy."

Im zweiten Anlauf klappte es: Jermain Nischalke (Mitte) hatte Glück und durfte seinen Elfmeter wiederholen, den er zunächst vergab. Der zweite Versuch saß - und die Kickers feierten einen abschließenden 1:0-Heimsieg. – Foto: Frank Scheuring



Marc Reitmaier (Cheftrainer Würzburger Kickers)

"Das Wichtigste ist: Wir haben das Spiel gewonnen, darauf lag unser Hauptaugenmerk. Wir wollten unbedingt mit einem guten Gefühl in die monatelange Pause gehen. Jetzt können wir dann auch beruhigt Weihnachten feiern, wollen anschließend aber in der einer intensiven Vorbereitung eine Schippe drauflegen."



Aleksandro Petrovic (Cheftrainer TSV Buchbach)

Da half alles Köpfezusammenstecken nichts: Die Ansbacher mussten sich im letzten Spiel 2025 der DJK Vilzing verdient mit 0:3 geschlagen geben. – Foto: Kurt Botsch











Stefan Dehm (Teammanager SpVgg Ansbach)

"Wir haben von der ersten bis zur 90. Minute keine Energie auf den Platz gebracht. Vilzing hat uns gezeigt, wie es mit Leidenschaft und Kampfeswille geht. Deshalb am Ende des Tages ein verdienter Sieg für Vilzing."



Thorsten Kirschbaum (Cheftrainer DJK Vilzing)

"Es war das erwartete Kampfspiel auf einem sehr schwierig zu bespielenden Boden. Aber die Jungs haben das super angenommen. Wir waren von der ersten Minute an die spielbestimmende Mannschaft. Wir haben uns klare Torchancen herausgespielt, im Gegenzug kann ich mich an keine klare Torchance von Ansbach erinnern. Wir haben einfach einen richtig guten Tag erwischt und haben es Ansbach richtig schwer gemacht. Jetzt haben sich die Jungs die Winterpause redlich verdient und wir freuen uns auf ein paar freie Tage."