Regionalliga-Reaktionen: Wut in Bayreuth, »geiles Gefühl« bei Haching

Einen Moment der Ekstase erlebten die Hachinger und Cheftrainer Sven Bender in Bayreuth. Siegtor in der neunten Minuten der Nachspielzeit! – Foto: Imago Images

Der 31. Spieltag ist absolviert in der Regionalliga Bayern. Wie haben die Protagonisten die Spiele gesehen? Hier gibt`s wieder die Reaktionen. Das sagten die Trainer direkt nach Schlusspfiff am Mikrofon des BFV:



Lukas Kling (Cheftrainer SpVgg Bayreuth)

"Wenn man sich ansieht, was wir heute für einen Kader hatten: Ich bin einfach unfassbar stolz, was wir vor allem auch nach dem Spiel am Dienstag heute wieder abgerissen haben. Wir hätten uns den Punkt verdient gehabt, aber gut, so steigt man wahrscheinlich auf, wenn man die Spiele so zieht. Was mich stört, ist die lange Nachspielzeit. Da wurde heute massiv eingegriffen. Extrem bitter, dass die Jungs so vom Platz gehen müssen."



Sven Bender (Cheftrainer SpVgg Unterhaching)

"In der zweiten Halbzeit war`s ein brutal enges Spiel. Ein unfassbar intensives Spiel und wir freuen uns einfach, dass wir, glaube ich das erste Mal in dieser Saison so spät getroffen haben. Das ist einfach ein geiles Gefühl und freut mich extrem für die Jungs, denn das ist selten."



Holger Seitz (Cheftrainer FC Bayern II)

"Ein verdienter Sieg für uns. Wir hätten in der ersten Halbzeit das ein oder andere Tor mehr machen können, dann hätten sich die Spieler den Stress auf dem Platz gespart. Wir waren heute wieder mit sehr vielen jungen Spielern am Platz. Das sind die Spiele, die die Jungs brauchen."

Claudiu Bozesan (Cheftrainer TSV Aubstadt)

"In der ersten Halbzeit haben wir kein gutes Spiel gemacht. In der zweiten Hälfte war`s wesentlich besser. Da wäre heute definitiv mehr drin gewesen."

Aktuell läuft nicht mehr viel zusammen beim TSV Buchbach: Gegen Augsburg II setzte es die vierte deutliche Pleite in Folge. – Foto: Michael Buchholz



Marc Unterberger (Cheftrainer TSV Buchbach)

"Wir haben eine sehr disziplinierte erste Halbzeit gespielt, aber leider geraten wir wieder 0:1 in Rückstand durch einen saublöd verursachten Elfmeter. Und dann ist es im Moment einfach so, dass wir mit Rückständen extrem schlecht umgehen. Wir werden nervös, wir werden fahrig. Wir verlieren völlig den Kopf und den Plan. Auch in dieser Höhe ist die Niederlage daher verdient."



Markus Feulner (Cheftrainer FC Augsburg II)

"Ein verdienter Sieg für uns. In der ersten Halbzeit war meine Mannschaft noch nicht zielstrebig genug, das hat sie dann in der zweiten Halbzeit deutlich besser gemacht. Ein hochverdienter Sieg am Ende."



Felix Luz (Cheftrainer Viktoria Aschaffenburg)

"Von der Einstellung und vom Läuferischen her war`s gut. Taktisch konnten wir nicht ganz das umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, wo wir herkommen: In der Winterpause haben wir noch überlegt, wie wir einen Hessenligisten wie Gießen besiegen können, jetzt haben wir es hier und heute dem Tabellenführer der Regionalliga schwer gemacht. Wir haben jetzt noch drei Endspiele und dann schauen wir mal, wo wir danach stehen." Felix Luz (Cheftrainer Viktoria Aschaffenburg)"Von der Einstellung und vom Läuferischen her war`s gut. Taktisch konnten wir nicht ganz das umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, wo wir herkommen: In der Winterpause haben wir noch überlegt, wie wir einen Hessenligisten wie Gießen besiegen können, jetzt haben wir es hier und heute dem Tabellenführer der Regionalliga schwer gemacht. Wir haben jetzt noch drei Endspiele und dann schauen wir mal, wo wir danach stehen."

Knapper 1:0-Erfolf für die Club-U23 in Aschaffenburg. – Foto: Julien Christ / sportfotografie.de





Andreas Wolf (Cheftrainer 1. FC Nürnberg II)

"Wir waren von Anfang an die spielbestimmende Mannschaft. In der zweiten Halbzeit haben wir aufs Tor gedrückt, machen dann das 1:0 und bringen es über die Zeit. Wir hätten den Sack früher zu machen müssen."



Patrick Choroba (spielender Co-Trainer SpVgg Hankofen)

"Eine extrem bittere Niederlage, die uns hart weh tut. Wir kriegen durch einen dummen Standard den Ausgleich, dann wurden die Köpfe immer tiefer."



Thorsten Kirschbaum (Cheftrainer DJK Vilzing)

"Ich glaube, am Ende ist es schon ein verdienter Sieg für uns. Aus dem Spiel heraus haben wir nicht viel zugelassen. Die Jungs haben sich gut zurückgefightet. Es war kein einfaches Spiel, wir wussten, um was es für Hankofen geht. Aber den Kampf haben wir angenommen." Patrick Choroba (spielender Co-Trainer SpVgg Hankofen)"Eine extrem bittere Niederlage, die uns hart weh tut. Wir kriegen durch einen dummen Standard den Ausgleich, dann wurden die Köpfe immer tiefer."Thorsten Kirschbaum (Cheftrainer DJK Vilzing)"Ich glaube, am Ende ist es schon ein verdienter Sieg für uns. Aus dem Spiel heraus haben wir nicht viel zugelassen. Die Jungs haben sich gut zurückgefightet. Es war kein einfaches Spiel, wir wussten, um was es für Hankofen geht. Aber den Kampf haben wir angenommen."

Der VfB Eichstätt konnte seine Durststrecke gegen Illertissen beenden. – Foto: Johannes Traub



Dominik Haußner (Cheftrainer VfB Eichstätt)

"Wir sind superglücklich über diesen Dreier und freuen uns einfach riesig. So wollen wir weitermachen."



Timo Räpple (Co-Trainer FV Illertissen)

"Gratulation an Eichstätt. Es war aus meiner Sicht ein chancenarmes Spiel. Eine Halbraumflanke geht ins lange Eck rein. Da passieren solche Sachen und du spielst gegen eine Mannschaft, die sehr körperlich auftritt. Dem hatten wir nichts entgegenzusetzen. Nach der Halbzeit hätten wir gleich an Ausgleich erzielen können oder hintenraus auch noch das 2:1-Anschlusstor. Dann kommen wir vielleicht noch einmal zurück. Es sollte halt einfach nicht sein." Dominik Haußner (Cheftrainer VfB Eichstätt)"Wir sind superglücklich über diesen Dreier und freuen uns einfach riesig. So wollen wir weitermachen."Timo Räpple (Co-Trainer FV Illertissen)"Gratulation an Eichstätt. Es war aus meiner Sicht ein chancenarmes Spiel. Eine Halbraumflanke geht ins lange Eck rein. Da passieren solche Sachen und du spielst gegen eine Mannschaft, die sehr körperlich auftritt. Dem hatten wir nichts entgegenzusetzen. Nach der Halbzeit hätten wir gleich an Ausgleich erzielen können oder hintenraus auch noch das 2:1-Anschlusstor. Dann kommen wir vielleicht noch einmal zurück. Es sollte halt einfach nicht sein."



Matthias Günes (Cheftrainer FC Memmingen)

"Wir haben eins der besseren Spiele gemacht in dieser Saison, vor allem was die Defensive betrifft. In einem Moment sind wir unachtsam, der dann das Spiel entscheidet. Was die Einstellung betrifft, kann ich meinen Jungs keinen Vorwurf machen, wir haben bis zur letzten Minute alles versucht." Matthias Günes (Cheftrainer FC Memmingen)"Wir haben eins der besseren Spiele gemacht in dieser Saison, vor allem was die Defensive betrifft. In einem Moment sind wir unachtsam, der dann das Spiel entscheidet. Was die Einstellung betrifft, kann ich meinen Jungs keinen Vorwurf machen, wir haben bis zur letzten Minute alles versucht." Lars Bender (Cheftrainer SV Wacker Burghausen)

"Wir haben ein paar Wechsel vorgenommen aufgrund der vielen Spiele in den vergangenen Wochen - und es wird auch nicht weniger. Die Jungs haben das heute gut gemacht. In der ersten Halbzeit war`s noch ausgeglichen, in der zweiten Halbzeit wurde es besser. Wir haben uns mehr Feldanteile gesichert, haben mehr Kontrolle übernommen und waren dominanter Richtung Tor."

Kickers-Jubel nach dem 5:1-Auswärtssieg im Fürther Ronhof. – Foto: Frank Scheuring



Christian Fiedler (Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth II)

"Ganz bitter für uns heute. Ich glaube, wir haben fast alle Treffer selbst zu verantworten." Christian Fiedler (Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth II)"Ganz bitter für uns heute. Ich glaube, wir haben fast alle Treffer selbst zu verantworten." Jermain Nischalke (Dreifachtorschütze Würzburger Kickers)

"Nach einer kleinen Durststrecke ist bei mir der Knoten wieder geplatzt. Das macht Lust auf mehr."



Michael Schiele (Cheftrainer Würzburger Kickers)

"Wir sind hochzufrieden mit dem Ergebnis gegen eine spielstarke Mannschaft."