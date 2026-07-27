Regionalliga-Reaktionen: »Wird ne megageile Busfahrt nach Hause«

Die Party ging schon in der Kabine los: Die Kickers des SC Eltersdorf nach ihrem Coup gegen den FC Bayern II in den Katakomben des Grünwalder Stadions. – Foto: Sportfoto Zink / Peter Kotzur

Der 1. Spieltag ist im Kasten! Die neue Saison ist gestartet. Und da war gleich einiges geboten. Wir haben wieder die Reaktionen zu den Partien für euch. Das sagten die Protagonisten unmittelbar nach Spielende am Mikrofon des BFV:



Janek Frensch (Interimstrainer SpVgg Unterhaching)

"Ich bin insgesamt sehr stolz auf die Mannschaft. Wir hatten zwei extrem junge Spieler drauf, die eine besondere Leistung gebracht haben. Trotz schwieriger Wochen hat die Mannschaft heute Leistung gezeigt." Janek Frensch (Interimstrainer SpVgg Unterhaching)"Ich bin insgesamt sehr stolz auf die Mannschaft. Wir hatten zwei extrem junge Spieler drauf, die eine besondere Leistung gebracht haben. Trotz schwieriger Wochen hat die Mannschaft heute Leistung gezeigt." Julian Kolbeck (Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth II)

"Enttäuschung ist da, das merkt man auch den Jungs an. Grundsätzlich haben wir ein sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht. Wir hätten uns einen Punkt verdient gehabt - sollte nicht sein! Wir haben eine brutal junge Mannschaft, das ist jetzt ein Lernprozess. Vorne brauchen wir mehr Durchschlagskraft, hinten müssen wir konsequenter verteidigen."







Lukas Kling (Cheftrainer SpVgg Bayreuth)

"Es ist nicht alles Gold, was glänzt! Wir haben`s teilweise komplizierter gestaltet, als es nötig gewesen wäre. Man hat am Anfang ein bissl die Nervosität bei den Jungs gemerkt. Was aber mal wieder überragend war, das waren unsere Fans. Sie waren wie immer voll da. Sie haben uns gepusht und Sicherheit gegeben. Zuhause mit unseren Fans im Rücken: Das muss unser Faustpfand sein in dieser Saison."



Markus Feulner (Cheftrainer FC Augsburg II)

"Am Ende eine verdiente Niederlage. Wir sind eigentlich recht gut reingekommen, haben uns dann aber in einem kampfbetonten Spiel immer wieder den Schneid abkaufen lassen. Bayreuth war zu wuchtig für uns."

Regionalliga-Einstand unter den Augen des "Kini": Landsberg unterlag zuhause dem FC Memmingen mit 0:1. – Foto: Dieter Metzler



René Schröder (Cheftrainer TSV Landsberg)

"Wir sind in der ersten Hälfte leider nicht so reingekommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir hatten uns einiges vorgenommen, konnten das aber weder mit noch gegen den Ball so umsetzen. Aufgrund unserer lethargischen Spielweise gehen wir auch dann in Rückstand. Zweite Halbzeit war`s wesentlich besser, allerdings ohne die großen Chancen zu haben und deshalb geht der Sieg für Memmingen auch absolut in Ordnung." René Schröder (Cheftrainer TSV Landsberg)"Wir sind in der ersten Hälfte leider nicht so reingekommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir hatten uns einiges vorgenommen, konnten das aber weder mit noch gegen den Ball so umsetzen. Aufgrund unserer lethargischen Spielweise gehen wir auch dann in Rückstand. Zweite Halbzeit war`s wesentlich besser, allerdings ohne die großen Chancen zu haben und deshalb geht der Sieg für Memmingen auch absolut in Ordnung." Matthias Günes (Cheftrainer FC Memmingen)

"Über 90 Minuten gesehen ist es ein verdienter Sieg für uns. Wir haben in der ersten Halbzeit viel Geduld gebraucht und sind`s ehrlich gesagt auch nicht gewohnt, so viel Ballbesitz zu haben. Von außen betrachte war`s sicher ein langsames und unattraktives Spiel, mir ging`s aber darum, nicht ins offene Messer zu laufen."

Daniel Hausmann (li.) war der Mann des Spiels für den FV Illertissen beim klaren 3:0-Auftaktsieg in Eichstätt. – Foto: Johannes Traub



Steffen Israel (Cheftrainer VfB Eichstätt)

"Sehr enttäuschend! Mir fehlen ehrlich gesagt so ein bisschen die Worte. Wir hatten uns sehr viel vorgenommen, liegen dann aber nach vier Minuten wiederholt mit 0:1 hinten, was uns jetzt auch schon seit vier oder fünf Testspielen begleitet. Daran müssen wir arbeiten, das schleunigst abzustellen. Das war ein Weckruf für uns alle! So wird`s schwer. Nächste Woche gegen Buchbach müssen wir alle eine Schippe drauflegen."



Walid Khaled (Cheftrainer FV Illertissen)

"Wir freuen uns, dass wir auswärts gewonnen haben - und das auch noch ohne Gegentor. Wir sind recht gut ins Spiel gekommen, haben schnell geführt und uns noch einige gute Chancen in der ersten Halbzeit erarbeitet. Wir müssen bis dahin mindestens zwei Tore erzielen. Nach der Halbzeit haben wir das gleiche Gesicht gezeigt: Gut gearbeitet gegen den Ball, viele Chancen erspielt. Einziges Manko war die Chancenverwertung."



Dante (Cheftrainer FC Bayern II)

"Wir haben gegen einen sehr kompakten, aggressiven Gegner gespielt. Das war auch nicht anders zu erwarten. Wir haben alles versucht. Das späte Tor ist bitter für uns. Kopf hoch! Wir müssen weiter hart arbeiten." Dante (Cheftrainer FC Bayern II)"Wir haben gegen einen sehr kompakten, aggressiven Gegner gespielt. Das war auch nicht anders zu erwarten. Wir haben alles versucht. Das späte Tor ist bitter für uns. Kopf hoch! Wir müssen weiter hart arbeiten." Bernd Eigner (Cheftrainer SC Eltersdorf)

"Wir sind überglücklich, hier den ersten Dreier im ersten Spiel einfahren zu können. Das ist unglaublich! Ich glaube, wir haben uns den Sieg auch redlich verdient, auch das Glück war uns hold. Wir wussten auch, dass Bayern noch nicht eingespielt ist noch einige fehlen, aber das soll den Erfolg meiner Mannschaft nicht schmälern. Das wird ne megageile Busfahrt nach Hause."



Marco Zupur (Cheftrainer TSV Schwaben Augsburg)

"Hut ab, ich bin richtig stolz auf mein Team. Wir mussten quasi ein ganzes Spiel in Unterzahl bestreiten. Was die Jungs heute geleistet haben - den Punkt haben wir uns verdient." Marco Zupur (Cheftrainer TSV Schwaben Augsburg)"Hut ab, ich bin richtig stolz auf mein Team. Wir mussten quasi ein ganzes Spiel in Unterzahl bestreiten. Was die Jungs heute geleistet haben - den Punkt haben wir uns verdient." Sven Zurawka (Cheftrainer TSV Buchbach)

"Sehr, sehr unglücklich für uns. In meinen Augen hätten wir uns den Sieg schon verdient gehabt. Leider haben wir die Überzahlsituationen im letzten Drittel sehr schlecht ausgespielt. Wir hatten wenig Dynamik und die Eins-gegen-Eins-Situationen haben wir zu zaghaft ausgespielt."

Einen überzeugenden Saisonstart durften die Wacker-Fans in Ansbach feiern. – Foto: Kurt Botsch



Niklas Reutelhuber (Cheftrainer SpVgg Ansbach)

"Der Sieg geht so in Ordnung. Der Gegner hat uns heute mit relativ einfachen Mitteln geschlagen. Ich finde zwar nicht, dass uns der Gegner aus dem Stadion gespielt hat, aber wir konnten zwei Standards nicht verteidigen und sind immer wieder in Umschaltmomente reingeraten, dann ist es am Ende auch hochverdient. Auch nach vorne fehlte uns der Punch. Wir werden uns schütteln und in Memmingen neu angreifen."



Matthias Ostrzolek (Cheftrainer SV Wacker Burghausen)

"Wir wollten das Spiel einfach halten, viele Bälle hinter die Kette bringen, das haben die Jungs sehr gut gemacht. Was die Jungs an Leidenschaft gezeigt haben, wie sie das Tor verteidigt haben, welche Läufe sie gemacht haben - Riesenkompliment! Wir sind sehr froh über diesen Start. Jetzt freuen wir uns auf das erste Heimspiel in einem hoffentlich vollen Stadion und wollen die Leistung wiederholen." Niklas Reutelhuber (Cheftrainer SpVgg Ansbach)"Der Sieg geht so in Ordnung. Der Gegner hat uns heute mit relativ einfachen Mitteln geschlagen. Ich finde zwar nicht, dass uns der Gegner aus dem Stadion gespielt hat, aber wir konnten zwei Standards nicht verteidigen und sind immer wieder in Umschaltmomente reingeraten, dann ist es am Ende auch hochverdient. Auch nach vorne fehlte uns der Punch. Wir werden uns schütteln und in Memmingen neu angreifen."Matthias Ostrzolek (Cheftrainer SV Wacker Burghausen)"Wir wollten das Spiel einfach halten, viele Bälle hinter die Kette bringen, das haben die Jungs sehr gut gemacht. Was die Jungs an Leidenschaft gezeigt haben, wie sie das Tor verteidigt haben, welche Läufe sie gemacht haben - Riesenkompliment! Wir sind sehr froh über diesen Start. Jetzt freuen wir uns auf das erste Heimspiel in einem hoffentlich vollen Stadion und wollen die Leistung wiederholen."

Sah eine 1:3-Auftaktpleite seiner Elf in Vilzing: Nürnbergs Meistercoach Andreas Wolf. – Foto: Thomas Gierl