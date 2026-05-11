 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligabericht

Regionalliga-Reaktionen: »Wir sind verdient Meister geworden!«

Die O-Töne zum 33. Spieltag

von Mathias Willmerdinger · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Nürnbergs Nachwuchs-Chef Dieter Frey gratuliert Meistercoach Andreas Wolf (2.v.li.).
Nürnbergs Nachwuchs-Chef Dieter Frey gratuliert Meistercoach Andreas Wolf (2.v.li.). – Foto: Imago Images

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Der 33. und vorletzte Spieltag ist absolviert! Wir haben wieder die Reaktionen zu den Partien für euch. Das sagten die Protagonisten kurz nach Abpfiff am Mikrofon des BFV:

Sa., 09.05.2026, 14:00 Uhr
SpVgg Bayreuth
SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
1. FC Nürnberg
1. FC NürnbergNürnberg II
0
0
Abpfiff
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Lukas Kling (Cheftrainer SpVgg Bayreuth)
"Herzlichen Glückwunsch an Club II zur absolut verdienten Meisterschaft. Wir haben den Klassenerhalt, der Rest ist mir scheißegal."

Andreas Wolf (Cheftrainer 1. FC Nürnberg II)
"Ich bin ziemlich stolz und ziemlich glücklich. Meine Mannschaft hat es geschafft, vor allem nach der Bekanntgabe, dass wir nicht aufsteigen können oder dürfen, die Spannung hochzuhalten. Wir waren die konstanteste Mannschaft und sind verdient Meister geworden."

Sa., 09.05.2026, 14:00 Uhr
FC Würzburger Kickers
FC Würzburger KickersWürz.Kickers
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching
4
0
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Michael Schiele (Cheftrainer Würzburger Kickers)
"Das war eine klasse zweite Halbzeit von uns. Wir haben superschöne Tore erzielt. Das war ein gelungener Nachmittag."

Die Kickers sicherten sich Platz zwei und damit als Amateurmeister das Ticket für den DFB-Pokal.
Die Kickers sicherten sich Platz zwei und damit als Amateurmeister das Ticket für den DFB-Pokal. – Foto: Julien Christ / sportfotografie.de

Simon Skarlatidis (Spieler SpVgg Unterhaching)
"Es ist schon viel zusammengekommen. Ich glaube, binnen 15 Minuten haben wir vier Gegentore bekommen. Das ist Wahnsinn! Da gibt`s nicht mehr viel zu sagen dazu."

Fr., 08.05.2026, 19:00 Uhr
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach
Viktoria Aschaffenburg
Viktoria AschaffenburgAschaffenb.
6
3
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Kevin Hingerl (Interimstrainer TSV Buchbach)
"Heute stehen wir natürlich ein wenig anders da als letzte Woche. Ich bin maximal stolz auf die Mannschaft. Wir waren heute von Minute eins andie bessere Mannschaft.

Felix Luz (Cheftrainer Viktoria Aschaffenburg)
"In der ersten halben Stunde haben wir eine Leistung abgeliefert, die wir natürlich so genau nicht wollten. So kannst du nicht auftreten. Das hatte mit Abstiegskampf oder Disziplin gegen den Ball nichts zu tun. Das war heute ein Spiegelbild der gesamten Saison.

Aleksandro Petrovic (Mitte) war in Buchbach zu Gast und sah ein munteres 6:3 seiner alten Elf gegen Aschaffenburg.
Aleksandro Petrovic (Mitte) war in Buchbach zu Gast und sah ein munteres 6:3 seiner alten Elf gegen Aschaffenburg. – Foto: Michael Buchholz

Sa., 09.05.2026, 14:00 Uhr
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
SpVgg Ansbach
SpVgg AnsbachAnsbach
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Lars Bender (Cheftrainer SV Wacker Burghausen)
"Letzte Heimspiele sind immer speziell, weil einige verabschiedet werden und die Gruppe so im Stadion nicht mehr zusammenkommt. Die Saison hat sicher ihre Tiefen und Dellen gehabt, aber zumindest ist es ein versöhnlicher Abschluss vor heimischem Publikum."

Niklas Reutelhuber (Cheftrainer SpVgg Ansbach)
"Wenn man hier nach 20 Minuten ein Mann weniger ist, dann wird`s extrem schwierig. Wir haben dennoch alles probiert, die Mannschaft hat gut verteidigt. Aber der Wacker-Sieg ist schon auch völlig verdient."

Fr., 08.05.2026, 19:00 Uhr
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen
DJK Vilzing
DJK VilzingDJK Vilzing
1
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Matthias Günes (Cheftrainer FC Memmingen)
"Insgesamt über 90 Minuten gesehen können beide Teams mit dem 1:1 zufrieden sein."

Thorsten Kirschbaum (Cheftrainer DJK Vilzing)
"Wir haben ein munteres Spielchen gesehen. Nach dem Platzverweis war`s ein anderes Spiel. Die Jungs haben sich leidenschaftlich reingehaut. Am Ende steht ein 1:1, mit dem wir beide zufrieden sein können."

Fr., 08.05.2026, 19:00 Uhr
FC Bayern München
FC Bayern MünchenFC Bayern II
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
1
1
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Holger Seitz (Cheftrainer FC Bayern II)
"Ärgerlich, weil das Gegentor wäre vermeidbar gewesen. Wenn wir ein stückweit aufmerksamer gewesen wären, hätten wir es mit einem Dreier über die Bühne gebracht. Aber es ist, wie es ist. Wir hatten wieder viele junge Spieler dabei, da gehören Fehler zum Lernprozess dazu."

Dominik Haußner (Cheftrainer VfB Eichstätt)
"In Summe ein gerechtes 1:1-Unentschieden. Den Punkt nehmen wir gerne aus München mit."

Sa., 09.05.2026, 14:00 Uhr
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen
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Tobias Beck (Cheftrainer SpVgg Hankofen-Hailing)
"Eine verdiente Niederlage. Man hat der Mannschaft angemerkt, dass die vergangenen Wochen sehr kraftraubend waren. Wir haben heute nicht die Power auf den Platz gebracht."

Holger Bachthaler (Cheftrainer FV Illertissen)
"Wir haben uns vorgenommen, auch das letzte Auswärtsspiel erfolgreich zu gestalten. Es war ein perfekter Start mit dem frühen 1:0 und wir konnten mit dem 2:0 gleich nachlegen. Es war über die gesamte Spielzeit ein verdienter Sieg meiner Mannschaft."

Augsburgs Coach Markus Feulner sah einen extrem wichtigen Last-Minute-Sieg seiner Elf in Fürth-Burgfarrnbach.
Augsburgs Coach Markus Feulner sah einen extrem wichtigen Last-Minute-Sieg seiner Elf in Fürth-Burgfarrnbach. – Foto: Wolfgang Zink

Sa., 09.05.2026, 14:00 Uhr
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth II
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg II
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Christian Fiedler (Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth II)
"Wieder mal ein ganz bitteres Spiel für uns. Wir nutzen leider unsere Torchancen nicht, aus welchen Gründen auch immer. Das Spiel dürfen wir eigentlich nicht verlieren."

Markus Feulner (Cheftrainer FC Augsburg II)
"Ein sehr intensives, umkämpftes Spiel. Am Ende sind wir der glückliche Sieger. Wir sind überglücklich über die drei Punkte und nehmen sie gerne mit."

Sa., 09.05.2026, 14:00 Uhr
TSV Schwaben Augsburg
TSV Schwaben AugsburgSchw. Augsb.
TSV Aubstadt
TSV AubstadtAubstadt
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Abpfiff
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Matthias Ostzrolek (Spielertrainer TSV Schwaben Augsburg)
"Wir waren heute kaltschnäuziger als in den letzten Wochen und haben unsere wenigen Torchancen eiskalt genutzt. Defensiv war`s ne gute Leistung und wir sind froh über die drei Punkte."

Claudiu Bozesan (Cheftrainer TSV Aubstadt)
"Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen mit wenigen Torchancen auf beiden Seiten. In der zweiten Hälfte waren wir einfach zu harmlos und so ist die Niederlage über 90 Minuten auch verdient."