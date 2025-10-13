Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Heikle Phase: Aleksandro Petrovic muss seine Buchbacher aus der Krise manövrieren. Der TSV kassierte gegen Vilzing die vierte Niederlage in Folge. – Foto: Sven Leifer
Regionalliga-Reaktionen: »Wenn`s sch... läuft, dann läuft`s sch...«
Matthias Günes (Cheftrainer FC Memmingen) "Ansbach geht total verdient 2:0 in Führung. Wer uns kennt, der weiß, dass wir bis zum Schluss dran glauben, egal wie es steht. Alles in allem ein glücklicher Punkt, mit dem ich zufrieden bin."
Große Freude beim FC Memmingen nach dem Last-Minute-Ausgleich gegen Ansbach. – Foto: Siegfried Rebhan
Niklas Reutelhuber (Cheftrainer SpVgg Ansbach) "Wenn man in der Regionalliga Bayern ein Spiel gewinnen will, dann muss man 90 Minuten Vollgas geben. Wenn man nur 85 Minuten performt, dann reicht es nicht."
Sebastian Köhler (Co-Trainer SpVgg Bayreuth) "Das A und O war heute die Einstellung. Das hat man uns ja vorgeworfen zuletzt, dass wir nicht bereit waren, jeden Schritt zu gehen. Unterm Strich nehmen wir aufgrund unserer kämpferischen Leistung das 0:0 mit. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich möchte betonen: Wir halten absolut zusammen und bekommen das Vertrauen von unserer Geschäftsführerin, und das hat man auch gemerkt."
Marc Reitmaier (Cheftrainer Würzburger Kickers) "Ein sehr intensives Spiel. Wir hätten das Spiel gewinnen müssen, wohlwissend, dass das hier schon auch ein schwerer Gegner war."
Aleksandro Petrovic (Cheftrainer TSV Buchbach) "Maximal unglücklich. Zusammengefasst: Wenn`s scheiße läuft, dann läuft`s scheiße. Wir sind aber schon durch Schlimmeres durchgegangen, und da werden wir auch wieder rauskommen."
Thorsten Kirschbaum (Cheftrainer DJK Vilzing) "Wir haben ein intensives Spiel gesehen. Ab dem Rückstand muss ich meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen, wir haben uns davon nicht beeindrucken lassen. Wir haben das Spiel völlig verdient noch vor der Pause gedreht. Wir haben heute im richtigen Moment die Treffer gesetzt und verdient das Spiel auf unsere Seite gezogen."
Aytac Sulu (Cheftrainer Viktoria Aschaffenburg) "Das fühlt sich wie eine Niederlage an. Wir haben ein sehr gutes Spiel über 90 Minuten gemacht. Mich ärgert es, dass wir nur einen Punkt haben."
Holger Bachthaler (Cheftrainer FV Illertissen) "Die Leistung hat natürlich nicht gereicht, um drei Punkte mitzunehmen. Am Ende war`s aber schon ein verdienter Punktgewinn, insgesamt haben wir aber sehr schlecht verteidigt. Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen."
Matthias Ostrzolek (Spielertrainer TSV Schwaben Augsburg) "Am Ende stehen wir wieder mit leeren Händen da, und es fühlt sich doppelt schlecht an. Weil die Jungs eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben. Und dann landet der erste Schuss des Gegners aufs Tor per Sonntagsschuss im Tor..."
Markus Feulner (Cheftrainer FC Augsburg II) "Wir sind sehr froh über die drei Punkte, es war das erwartet schwere Spiel. Es war sehr hartumkämpft. Aufgrund der zweiten Halbzeit auch ein verdienter Sieg für uns."
Ferat Nitaj schoss den VfB Eichstätt unter gütiger Mithilfe vom Gästekeeper mit 1:0 in Führung gegen den TSV Aubstadt. – Foto: Johannes Traub
Dominik Betz (Cheftrainer VfB Eichstätt) "Wir hatten das Spiel in der ersten Halbzeit im Griff und auch eine Vielzahl an Möglichkeiten. In der zweiten Halbzeit ist es so ein wenig gekippt und wir mussten froh sein, nicht in Rückstand zu geraten. Zum Schluss können wir eine Riesenmöglichkeit nicht finalisieren. Bitter, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben, aber den Punkt nehmen wir jetzt so mit."
Claudiu Bozesan (Cheftrainer TSV Aubstadt) "In der zweiten Halbzeit haben wir eine Schippe draufgelegt und waren viel besser im Spiel. Aufgrund der zweiten Hälfte geht das Unentschieden auch in Ordnung."
Wieder zahlreich unterwegs waren die Wacker-Fans, die aber kurz vor Schluss den 1:1-Ausgleich mit ansehen mussten. – Foto: mb.presse / Butzhammer
Roberto Hilbert (Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth II) "Aufgrund der Leistung, die die Jungs abgeliefert haben, bin ich sehr, sehr stolz."
Lars Bender (Cheftrainer SV Wacker Burghausen) "Eigentlich spielt uns alles in die Karten. Wir sind in Führung gegangen, haben das Spiel mehr und mehr in den Griff bekommen. Im Laufen des Spiels haben wir dann drei oder vier tausendprozentige Chancen, die man halt nutzen muss. Umso bitterer, dass wir kurz vor Schluss den Ausgleich fressen müssen. Fühlt sich wie eine Niederlage an."
Die Hachinger konnten nach dem 6:1 in Hankofen sehr zufrieden sein. – Foto: Paul Hofer
Tobias Beck (Cheftrainer SpVgg Hankofen-Hailing) "Das hatten wir uns natürlich anders vorgestellt. Aber wir haben es heute zu keinem Zeitpunkt geschafft, Haching Paroli zu bieten. Wir waren teilweise überfordert. Für uns gilt es jetzt, das Spiel schnellstmöglich abzuhaken und den vollen Fokus aufs Derby zu legen."
Sven Bender (Cheftrainer SpVgg Unterhaching) "Die Seriosität und die Einstellung der Mannschaft war hervorragend. Wir haben fast über die gesamte Spielzeit das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Deshalb habe ich auch nicht viel zu meckern."