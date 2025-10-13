Regionalliga-Reaktionen: »Wenn`s sch... läuft, dann läuft`s sch...«

Der 13. Spieltag in der Regionalliga Bayern stand am vergangenen Wochenende auf dem Programm. Hier gibt`s wieder die Reaktionen zu den Partien:



Matthias Günes (Cheftrainer FC Memmingen)

"Ansbach geht total verdient 2:0 in Führung. Wer uns kennt, der weiß, dass wir bis zum Schluss dran glauben, egal wie es steht. Alles in allem ein glücklicher Punkt, mit dem ich zufrieden bin."

Große Freude beim FC Memmingen nach dem Last-Minute-Ausgleich gegen Ansbach. – Foto: Siegfried Rebhan





Niklas Reutelhuber (Cheftrainer SpVgg Ansbach)

"Wenn man in der Regionalliga Bayern ein Spiel gewinnen will, dann muss man 90 Minuten Vollgas geben. Wenn man nur 85 Minuten performt, dann reicht es nicht."



Sebastian Köhler (Co-Trainer SpVgg Bayreuth)

"Das A und O war heute die Einstellung. Das hat man uns ja vorgeworfen zuletzt, dass wir nicht bereit waren, jeden Schritt zu gehen. Unterm Strich nehmen wir aufgrund unserer kämpferischen Leistung das 0:0 mit. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich möchte betonen: Wir halten absolut zusammen und bekommen das Vertrauen von unserer Geschäftsführerin, und das hat man auch gemerkt." Marc Reitmaier (Cheftrainer Würzburger Kickers)

"Ein sehr intensives Spiel. Wir hätten das Spiel gewinnen müssen, wohlwissend, dass das hier schon auch ein schwerer Gegner war."